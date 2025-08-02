Юлия Свириденко рассказала, что 2 августа состоялось заседание Кабинета Министров Украины. В частности, правительство решило направить проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

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Что известно о предложении правительства?

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на закупках БпЛА и РЭБ для Сил обороны в субботу, 2 августа. В ней фигурирует нардеп, главы РВА и ГВА, военнослужащие Нацгвардии, бенефициар предприятия и директор компании-поставщика БПЛА. Среди фигурантов – председатель Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай.

Свириденко отметила, что правительство направит президенту Украины распоряжение об увольнении с должности фигуранта.

Правительство решило направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая,

– сообщила политик.

Напомним, что Сергей Гайдай является одним из задержанных фигурантов в деле. Известно, что ранее он возглавлял Луганскую ОВА.

Также правительство запускает дополнительный механизм, который позволяет общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье – многоквартирные дома и общежития. Такое приняли в связи с очередным массированным обстрелом Киева.

Кроме этого, в решении правительства предусмотрена возможность адресных выплат из местных бюджетов семьям, чье жилье повреждено, компенсация расходов за временное проживание – до момента завершения ремонта или получения нового жилья.