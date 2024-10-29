Правительство утвердило Порядок обеспечения военнослужащих с учетом потребностей женщин и мужчин

В украинской армии находятся мужчины и женщины. Теперь при обеспечении армии будут учитывать потребности обоих полов.

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения военнослужащих с учетом потребностей женщин и мужчин. В соответствии с ним, дискриминация бойцов в этих сферах запрещается.

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Что предусматривает этот Порядок

Там прописаны принципы обеспечения военных всем необходимым для несения военной службы. В частности, женщин в армии будут обеспечивать средствами личной гигиены и средствами индивидуальной защиты в соответствии с антропометрическими данными.

Также удалось определить особенности психологической поддержки и помощи военнослужащим, которые испытали стресс в боевых условиях или пострадали от сексуальных домогательств.

Для военных обоих полов предусмотрено лечение, а также обследование: для военнослужащих – гинекологическое и маммологическое, а для мужчин – маммологическое и урологическое.

Ранее Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации. За соответствующее решение отдали свои голоса 311 нардепов. Теперь военное положение будет продолжаться до 9 февраля 2025 года.