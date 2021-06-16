Правительство продлит карантин до 31 августа, но будут ослабления

Карантин в Украине планируют продлить до 31 августа. Кабинет Министров планирует сделать это уже 16 июня.

В то же время определенные карантинные меры ослабят. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кстати Ляшко рассказал о новых ограничениях зеленой карантинной зоны

О каких ослаблениях говорится

В частности, на данный момент в Украине "зеленый" эпидемический уровень, контроль за самоизоляцией через приложение фактически не будут осуществлять. По словам премьера, это позволит обновить приложение.

Также позволят семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации.

За продление карантина выступал Минздрав

Ранее Министерство здравоохранения передало Кабмину предложение о продлении карантина.

Министр Виктор Ляшко отмечал, что пока Украина еще не преодолела коронавирус. Поэтому, по его мнению, маски в общественных местах и ​​транспорте, соблюдение социальной дистанции между людьми – все это должно остаться.

Обратите внимание! Вся Украина 9 июня в перешла в зеленую зону карантина. В целом ситуация с коронавирусом в регионах значительно улучшилась.

Однако ограничения все равно будут. В частности, перевозить пассажиров в общественном транспорте можно только в пределах сидячих мест, проводить массовые мероприятия – с участием не больше одного человека на 4 квадратных метра или заполненностью на две трети мест, кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети, кафе и рестораны имеют право работать круглосуточно.



Ограничения зеленой зоны / Инфографика 24 канала