Правительство проверит, почему на Прикарпатье "почернел" снег
Источник:24 канал
На Ивано-Франковщине 16 декабря выпал "черный" снег. Из-за этого Денис Шмыгаль обратился к Руслану Стрильцу. Просит доложить о ситуации с Бурштынской ТЭС.
Премьер-министр обратился к исполняющему обязанности министра Минприроды Руслана Стрильца по ситуации со снегом, который "почернел" в населенных пунктах возле предприятия. Речь идет о городе Галич и окрестных селах.
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Нардеп говорит, что могут не работать фильтры
Депутат-мажоритарщик Игорь Фрис заявил, что на Бурштынской ТЭС есть проблемы. По его словам, предприятие выпустило неизвестное количество черного дыма.
Все черное вокруг Галича и населенных пунктов. Или фильтры не работают, что там происходит — неизвестно. Я прошу безотлагательно привлечь Ивано-Франковскую экоинспекцию,
– сказал Фрис.
Реакция Министерства окружающей средs
Стрилец сказал, что о ситуации с Бурштынской ТЭС Шмыгалю доложит письменно. Он отметил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3091, который должен решить вопрос проверок предприятий.
"Надеюсь, что в ближайшее время этот законопроект поддержат депутаты, и мы сможем более действенно обеспечивать контроль", – сказал чиновник.
В Бурштынской ТЭС отрицали причастность
На местной ТЭС отрицают причастность к явлению. Убеждают, что за последний период технологических нарушений на тепловой электростанции не было. Все работает в штатном режиме. В работе находятся 10 энергоблоков.