Правительство разрешило бронировать 100% саперов

Кабмин разрешил бронировать 100% саперов. Речь идет обо всех сертифицированных предприятиях, организациях и учреждениях, которые занимаются гуманитарным разминированием.

Об этом говорится на официальном сайте Кабмина в постановлении №76, которое приняли на заседании 18 июня 2024 года. В правительстве также объяснили, кто сможет получить 100% бронь от мобилизации.

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Саперы смогут получить 100% бронь

В Кабмине сообщили, что предприятия, учреждения, организации, которые являются сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать 100% состава групп или отделений, которые непосредственно проводят разминирование. Так, заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный отметил, что гуманитарное разминирование украинских территорий – это одна из ключевых задач.

Необходимо как можно быстрее обеспечить безопасность населения на потенциально загрязненных минами территориях и вернуть эти земли в экономическую эксплуатацию. От этого зависит как экономический рост в Украине, так и продовольственная безопасность в мире. Бронирование подготовленных специалистов по разминированию, работающих в штатах операторов, создаст необходимые условия для планомерной работы по разминированию территорий,

– подчеркнул Безкаравайный.

Поэтому, бронирование смогут получить специалисты по разминированию сертифицированного оператора, которые входят в состав групп:

нетехнического обследования;

технического обследования;

очистки;

инспектирования;

контроля качества.

Стоит отметить, что речь идет о гражданских саперах, которые прошли базовую подготовку, достаточную для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях. Именно такие саперы могут быть забронированы, независимо от военно-учетной специальности, возраста, воинского звания.

В то же время бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение 6 месяцев не осуществляет работы по гуманитарному разминированию.

По состоянию на начало июня в Украине сертифицировано 42 оператора противоминной деятельности. В процессе сертификации находится 53 организации, из которых 31 – правительственные. В мае к гуманитарному разминированию были привлечены около 2 тысяч специалистов, еще 1,9 тысячи – к оперативному реагированию.