Правительство разрешило тратить "тысячу Зеленского" на лекарства уже в январе

В Украине расширили действие программы "єПідтримка". Следовательно, с 24 января дважды вакцинированные граждане смогут потратить тысячу гривен для приобретения лекарств.

Стоит отметить, что эти изменения касаются только украинцев старше 60 лет. Соответствующее решение было одобрено во время заседания правительства, которое состоялось в среду, 19 января.

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Правительство расширило действие программы "єПідтримка", чтобы ее можно было тратить не только на книги или кино. Украинцы старше 60 лет смогут с 24 января потратить тысячу гривен на приобретение лекарств,

– сказал Денис Шмыгаль.

Реакция Минздрава на решение Кабмина

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что люди в возрасте от 60 лет являются группой риска и имеют сопутствующие хронические заболевания, требующие приобретения дополнительных лекарственных средств.

Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно он оформил карточку – неважно, главное, чтобы на момент покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет,

– отметили в Министерстве.

К слову, за средства программы "єПідтримка" можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые товары, что реализуются в аптеке. К примеру, украинцы не смогут купить:

препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки;

косметические средства;

медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы.

"Тысяча Зеленского": что известно

Владимир Зеленский объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – то есть через приложение "Дия".

По словам политика, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. В то же время можно будет купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа– или железнодорожные перевозки.

Согласно условиям президентской программы, деньги предоставляются на 4 месяца с момента получения. Потратить их можно как онлайн, так и безналичным расчетом через терминал компании.

Программа будет длиться год – до 18 декабря 2022 года, а будут реализовывать ее в несколько этапов.

Как получить "тысячу Зеленского": смотрите видео