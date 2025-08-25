Глава правительства Мишустин уже подписал соответствующее постановление о выходе. Его опубликовали на портале правовых актов и представили Путину для внесения в Госдуму, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Как Россия игнорирует права человека?

Европейская конвенция против пыток накладывает на государства-члены ряд обязательств. Они, в частности, должны обеспечивать право граждан на свободу от пыток и уважать право на жизнь. Таким образом речь идет не просто о запрете, но и о предотвращении бесчеловечного отношения. Как известно, россияне этого никогда не придерживались.

Конвенцию приняли 26 ноября 1987 года. Тогда также был создан Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП), которого наделили правом инспектировать тюрьмы, колонии, СИЗО, психиатрические больницы и тому подобное.

️16 марта 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения в Украину, Россию выгнали из Совета Европы после 26 лет членства.

До сих пор страна-террористка формально продолжала быть участницей этой Европейской конвенции. Правда, как неоднократно заявляли в ЕКПП, она игнорировала запросы о сотрудничестве. Комитет не мог осуществить ни мониторинговые визиты, ни получить какую-либо информацию.

Ранее Россия также вышла из Европейской конвенции по правам человека.

Также там не выполняют решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта 2022 года.

Почти через год после этого, в феврале 2023 года, в России утратили силу:

Устав Совета Европы,

Конвенция о защите прав человека,

Европейская социальная хартия,

другие 18 международных документов.

А в августе 2024 года Россия еще и отказалась от Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Пытки украинцев в России: последние новости