Кабмин сократил количество чиновников территориальных органов: где работников станет меньше

Правительство Украины изменило предельную численность работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Постановление сокращает количество чиновников шести ведомств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление №52 Кабинета Министров от 17 января 2025 года. Таким образом Правительство внесло изменения в постановление №85 от 5 апреля 2014 года.

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Каких государственных органов касаются изменения

Итак, сократили численность работников в:

Министерстве юстиции – на 20 человек до 13252 человек;

Государственной службе статистики – на 20 человек до 3939 человек;

Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – на 20 человек до 7365 человек;

Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра – на 10 человек до 4036 человек;

Государственной службе по вопросам труда – на 10 человек до 2103 человек;

Государственной экологической инспекции – на 10 человек до 1531 человек.

Напомним, в начале 2025 года Министерство финансов Украины обновило статистику по оплате труда и численности работников государственных органов, местных администраций и судебной власти. Средняя зарплата чиновников более чем втрое превышает среднюю по Украине.

В 21,7 тысячи должностных лиц средняя зарплата выросла на 61% с января 2024 года. Лидером по уровню оплаты оказался антимонопольный комитет.