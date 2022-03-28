Правительство упростило подготовку и допуск водителей к вождению на время военного положения
28 марта 2022 , 08:24Читати новину українською
Источник:Богдан Драпятый
Кабмин принял постановление об изменениях в допуске и подготовке водителей к управлению транспортом. Правила будут действовать на время военного положения.
Изменения касаются не только водителей, а администрации автошкол. О них сообщил заместитель Министра внутренних дел 27 марта.
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Что изменится для водителей в период военного положения
- Удостоверение водителя в случае замены, утери или угона можно получить без медицинской справки.
- Сдачи экзаменов по практическому управлению на площадках не будет.
- Срок подготовки водителей грузовых автомобилей (категория С1, С) сократят путем увеличения ежесуточных часов обучения с 2 до 5.
- Теоретический экзамен для лиц, проходящих переподготовку с категории В на С1, С и имеют опыт управления более чем 3 года отменят.
Что изменится непосредственно для автошкол
- Программу подготовки водителей грузовиков автошколы не будут согласовывать с главным сервисным центром МВД.
- Обязанность автошкол по внесению изменений в типовые программы отсрочат до завершения военного положения (ранее планировали на апрель).
Напомним, что Кабмин также принял постановление, которое позволяет водителям категории В управлять грузовиками по всей территории Украины. Изменения приняты на время военного положения.
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