Правительство упростило подготовку и допуск водителей к вождению на время военного положения

Кабмин принял постановление об изменениях в допуске и подготовке водителей к управлению транспортом. Правила будут действовать на время военного положения.

Изменения касаются не только водителей, а администрации автошкол. О них сообщил заместитель Министра внутренних дел 27 марта.

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Что изменится для водителей в период военного положения

Удостоверение водителя в случае замены, утери или угона можно получить без медицинской справки.

Сдачи экзаменов по практическому управлению на площадках не будет.

Срок подготовки водителей грузовых автомобилей (категория С1, С) сократят путем увеличения ежесуточных часов обучения с 2 до 5.

Теоретический экзамен для лиц, проходящих переподготовку с категории В на С1, С и имеют опыт управления более чем 3 года отменят.

Что изменится непосредственно для автошкол

Программу подготовки водителей грузовиков автошколы не будут согласовывать с главным сервисным центром МВД.

Обязанность автошкол по внесению изменений в типовые программы отсрочат до завершения военного положения (ранее планировали на апрель).

Напомним, что Кабмин также принял постановление, которое позволяет водителям категории В управлять грузовиками по всей территории Украины. Изменения приняты на время военного положения.

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