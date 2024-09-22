Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что социальный блок показателей государственного бюджета меньше 2024 года, а доходы населения могут уменьшиться на 10%. Социальный блок финансируется партнерами из США, но из-за выборов в стране с ним могут возникнуть проблемы. Кроме этого, курс доллара может вырасти от цифры, которую заложило правительство.

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Проблемы бюджета на 2025 год

Исполнительный директор объяснил, что проект госбюджета, который Кабинет Министров подал Верховной Раде – это начало долгого процесса. Однако вряд ли там будут какие-то существенные изменения.

Впервые за время независимости Украины социальный блок показателей государственного бюджета, что планируется на следующий год, меньше в гривнах за текущий год. То есть в бюджете на 2025 год общий объем социальных расходов предложено сократить на 50 миллиардов гривен. В 2024 году было 470 миллиардов, то в следующем году должно быть 420 миллиардов.

Также планируют уменьшить расходы на 17 миллиардов на здравоохранение и на 3,5 миллиардов расходы на образование.

Кроме этого, не планируется индексация прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Стоит отметить, что подобной индексации не предлагается, если учесть среднесрочное планирование бюджета, ни в 2026, ни в 2027 годах. При этом, только в 2025 году в макроэкономических показателях закладывается инфляция в размере 10%.

То есть инфляция, а это индекс роста потребительских цен, будет на уровне 10%, при том, что базовые социальные показатели меняться не будут. Это означает, что доходы населения будут составлять минус 10%,

– отметил Пендзин.

Представляя плат бюджета на 2025 год, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что мы ожидаем поднятия средней заработной платы на 4 тысячи гривен. Однако это вещь, на которую правительство абсолютно не влияет, это зависит только от расчетов.

От государства на заработную плату влияет только один показатель – минимальная зарплата. Если ее государство поднимает, то таким образом заставляет бизнес поднимать заработные платы у себя на предприятиях,

– отметил исполнительный директор.

Весь социальный блок госбюджета финансируется благодаря помощи партнеров Украины макроэкономического финансирования. Для примера, в 2023 году мы получили от них 42, 5 миллиарда долларов, а в 2024 году 37 миллиардов долларов. На следующий год Украина планирует получить 35 миллиардов долларов. То есть происходит снижение.

С 36 миллиардов долларов, которые сейчас заложены в государственный бюджет, 12 пока под большим вопросом, потому что это деньги наших партнеров из США.

У них сегодня пока никто не подходил серьезно к вопросу формирования бюджета на следующий год. Этот бюджет США будет очень политически мотивирован из-за результатов выборов в ноябре этого года. То есть по их результатам будут формироваться приоритеты бюджета США,

– подчеркнул Пендзин.

По его словам, украинцам стоит знать, что в 2024 году мы должны закончить год на курсе гривны к доллару 42,5. Среднегодовой курс, который заложен в государственном бюджете на 2025 год – 45 гривен за доллар, то есть в конце следующего года курс доллара может быть и 47,5.

"Это вот такие показатели, которые реально есть в предложениях бюджета и соответствуют реалиям, которые есть сегодня в Украине", – добавил исполнительный директор.

Обратите внимание! Денис Шмыгаль сообщил, что расходы на безопасность и оборону являются ключевыми для бюджета. Налоги, которые заплатят украинцы, будут потрачены именно на военные нуждыи.