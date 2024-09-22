Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що соціальний блок показників державного бюджету є менший за 2024 рік, а доходи населення можуть зменшитись на 10%. Соціальний блок фінансується партнерами з США, але через вибори в країні з ним можуть виникнути проблеми. Крім цього, курс долара може зрости від цифри, яку заклав уряд.

Дивіться також Коштів на субсидії вистачить: в Уряді повідомили, скільки залишилося в бюджеті

Проблеми бюджету на 2025 рік

Виконавчий директор пояснив, що проєкт держбюджету, який Кабінет Міністрів подав Верховній Раді – це початок довгого процесу. Однак навряд чи там будуть якість суттєві зміни.

Вперше за час незалежності України соціальний блок показників державного бюджету, що планується на наступний рік, є меншим в гривнях за поточний рік. Тобто в бюджеті на 2025 рік загальний обсяг соціальних видатків запропоновано скоротити на 50 мільярдів гривень. У 2024 році було 470 мільярдів, то наступного року має бути 420 мільярдів.

Також планують зменшити витрати на 17 мільярдів на охорону здоров'я та на 3,5 мільярди витрати на освіту.

Крім цього, не планується індексація прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Варто зазначити, що подібної індексації не пропонується, якщо врахувати середньострокове планування бюджету, ні в 2026, ні в 2027 роках. При цьому, лише у 2025 році в макроекономічних показниках закладається інфляція в розмірі 10%.

Тобто інфляція, а це індекс росту споживчих цін, буде на рівні 10%, при тому, що базові соціальні показники мінятися не будуть. Це означає, що доходи населення будуть становити мінус 10%,

– зауважив Пендзин.

Презентуючи плат бюджету на 2025 рік, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ми очікуємо підняття середньої заробітної плати на 4 тисячі гривень. Однак це річ, на яку уряд абсолютно не впливає, це залежить лише від розрахунків.

Від держави на заробітну плату впливає лише один показник – мінімальна зарплата. Якщо її держава підіймає, то у такий спосіб змушує бізнес підіймати заробітні плати у себе на підприємствах,

– зазначив виконавчий директор.

Весь соціальний блок держбюджету фінансується завдяки допомозі партнерів України макроекономічного фінансування. Для прикладу, у 2023 році ми отримали від них 42, 5 мільярди доларів, а у 2024 році 37 мільярди доларів. На наступний рік Україна планує отримати 35 мільярдів доларів. Тобто відбувається зниження.

З 36 мільярдів доларів, які зараз закладено у державний бюджет, 12 поки що під великим питанням, тому що це є гроші наших партнерів з США.

У них сьогодні поки ніхто не підходив серйозно до питання формування бюджету на наступний рік. Цей бюджет США буде дуже політично вмотивований через результати виборів у листопаді цього року. Тобто за їхніми результатами будуть формуватись пріоритети бюджету США,

– підкреслив Пендзин.

За його словами, українцям варто знати, що у 2024 році ми маємо закінчити рік на курсі гривні до долара 42,5. Середньорічний курс, який закладено в державному бюджеті на 2025 рік – 45 гривень за долар, тобто вкінці наступного року курс долара може бути і 47,5.

"Це ось такі показники, які реально є в пропозиціях бюджету і відповідають реаліям, які є сьогодні в Україні", – додав виконавчий директор.

Зверніть увагу! Денис Шмигаль повідомив, що витрати на безпеку та оборону є ключовими для бюджету. Податки, які сплатять українці, будуть витрачені саме на військові потреби.