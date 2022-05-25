Правительство утвердило сроки пребывания за границей мужчин с разрешением на выезд

Кабмин изменил правила пересечения государственной границы военно-обязанных мужчин и сроки их пребывания за пределами страны.

Согласно постановлению от 20 мая 2022 г. № 615, во время военного положения из страны могут выезжать водители, железнодорожники и спортсмены. Насчет моряков в постановлении ничего не было.

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Правила пересечения границы водителей

Во время военного положения из страны могут выезжать водители, перевозящие медицинские грузы, гуманитарную помощь для нужд ВСУ, других военных формирований и обычного населения Украины. Разрешение о пересечении таким водителям предоставляет Мининфраструктуры Украины или областная или Киевская городская военная администрация. Для получения такого разрешения свою поездку следует обосновать.

после пересечения госграницы водители могут непрерывно находиться за пределами страны дольше 30 дней. Если водитель превысит сроки пребывания или окажется, что цель поездки была другой, Мининфраструктуры и военные администрации отменят свое решение о разрешении в ближайшие 7 дней с момента установления нарушения.

Также выезжать за границу могут водители компаний, имеющих лицензии на право международных перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом . В таком случае пересекать границу можно только на транспортном средстве, которое является средством осуществления хозяйственной деятельности лицензиата, полная масса которого составляет 3 500 килограммов и более. Если это касается грузового транспортного средства, то госграница на нем может пересекать только 1 водитель-мужчина, а если транспортного средства, то есть автобуса, то 2 водителя-мужчины.

Такие люди могут непрерывно находиться за границей не более 45 календарных дней.

Правила пересечения границы для железнодорожников

Решение о выезде за пределы Украины работников "Укрзализныци" принимает Мининфраструктуры, а в отношении работников предприятий, для которых грузовой железнодорожный транспорт не является основным видом деятельности – областными и Киевской городской военными администрациями по местонахождению таких предприятий.

В целом железнодорожники могут находиться за границей не более 6 месяцев . Сроки пребывания будут определяться индивидуально из листов предприятий железнодорожного транспорта.

Отрасль спорта

Во время военного положения из Украины могут уезжать:

Спортсмены, включенные в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью;

Тренеры из состава национальных сборных команд,

Спортивные судьи и другие специалисты, обеспечивающие организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль.

При наличии подтверждающих документов по участию в официальных международных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях такие люди могут непрерывно находиться за границей не более 30 дней, но не менее срока проведения мероприятия, определенного в Едином календарном плане физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на соответствующий год.

Срок пребывания за границей могут быть увеличены для мужчин, которые в последующие 10 дней после мероприятия будут участвовать в другом спортивном мероприятии в другой стране.

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