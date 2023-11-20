Увольнение руководителей Госспецсвязи: они завладели более 62 миллионами гривен из бюджета

В правительстве Украины произошли кадровые изменения. Более того, бывшим руководителям Госспецсвязи сообщили о подозрениях.

Правительство 20 ноября уволило руководителей Щиголя Юрия и Жору Виктора. Сотрудники НАБУ и САП уже сообщили им о подозрениях в завладении государственными средствами на сумму более 62 миллионов гривен.

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Подозревают группу из 6 человек

Щиголя Юрия Федоровича уволили с должности Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

Кроме того, должность его заместителя покинул Жора Виктор Владимирович.

Правоохранители установили, что чиновники завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 62 миллионов гривен. Они пользовались своим служебным положением.

Еще в 2021 году состоялась закупка средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Победителем закупки стала компания, контролируемая организатором преступной группы. Они продали обеспечение, принадлежащее Госспецсвязи по завышенным ценам.

По условиям договоров на поставку соответствующего ПО и услуг государственное общество перечислило в 2021-2022 годах более 285 миллионов гривен. Однако реальная стоимость ПО, которое компания приобрела у иностранного производителя, составила 223 миллиона гривен.

Разницу этих средств участники преступной схемы вывели на счета подконтрольных компаний за границей с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

Расследование продолжается.

Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на Маковского Дмитрия Васильевича.

НАБУ разоблачает чиновников