Правительство уволило уполномоченного Украины по делам ЕСПЧ
Источник:телеграм ГОНЧАРЕНКО
Кабмин уволил с должности Ивана Лищину. Он работал заместителем министра юстиции – уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.
Эту должность Иван Лищина занимал с июня 2016 года. Решение о его увольнении приняли на заседании правительства 1 сентября.
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Правительство уволило заместителя министра юстиции
Правительство уволило Ивана Лищину с должности заместителя Министра юстиции Украины – уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека,
– говорится в сообщении.
Причин такого решения не назвали. Однако на своей странице в фейсбуке Иван Лищина объяснил, что увольнение действительно произошло по собственному желанию.
Кадровые решения правительства
Кроме увольнения Лищины, правительство приняло еще несколько кадровых изменений. В частности:
- назначил Владиславу Магалецкую главой Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- временно возложил исполнение обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на Сергея Галицына;
- временно возложил исполнение обязанностей члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" на Ореста Логунова;
- согласовал отставку председателя Береговской районной государственной администрации Закарпатской области Игоря Вантюха.
Более того, правительство согласовало назначение:
- Радиона Киштулинца – председателем Ужгородской райгосадминистрации Закарпатской области;
- Дмитрия Иванова – заместителем председателя Черниговской облгосадминистрации.
Что известно об Иване Лищине
- Родился он в Харькове в 1977 году. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".
- С 2002 по 2008 годы стажировался в Европейском суде по правам человека.
- В 2008 – 2010 годах – работал юристом в частных компаниях.
- В 2011 – 2016 году – старшим юристом, впоследствии руководителем проектов в частных фирмах.
- До назначения в Минюст представлял интересы украинских граждан в Европейском суде по правам человека.
- С 2016 года был правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека Министерства юстиции.