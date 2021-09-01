Правительство уволило уполномоченного Украины по делам ЕСПЧ

Кабмин уволил с должности Ивана Лищину. Он работал заместителем министра юстиции – уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека.

Эту должность Иван Лищина занимал с июня 2016 года. Решение о его увольнении приняли на заседании правительства 1 сентября.

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Правительство уволило заместителя министра юстиции

Правительство уволило Ивана Лищину с должности заместителя Министра юстиции Украины – уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека,

– говорится в сообщении.

Причин такого решения не назвали. Однако на своей странице в фейсбуке Иван Лищина объяснил, что увольнение действительно произошло по собственному желанию.

Кадровые решения правительства

Кроме увольнения Лищины, правительство приняло еще несколько кадровых изменений. В частности:

назначил Владиславу Магалецкую главой Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

временно возложил исполнение обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на Сергея Галицына;

временно возложил исполнение обязанностей члена правления акционерного общества "Украинская железная дорога" на Ореста Логунова;

согласовал отставку председателя Береговской районной государственной администрации Закарпатской области Игоря Вантюха.

Более того, правительство согласовало назначение:

Радиона Киштулинца – председателем Ужгородской райгосадминистрации Закарпатской области;

Дмитрия Иванова – заместителем председателя Черниговской облгосадминистрации.

Что известно об Иване Лищине