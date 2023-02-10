Во вторник, 7 февраля, Верховная Рада большинством голосов приняла решение о назначении министром внутренних дел Игоря Клименко. Ожидалось, что заместители бывшего главы ведомства Монастырского должны уйти в отставку по законной процедуре. В комментарии 24 Канала пресс-служба министерства подтвердила, что соответствующие заявления заместители уже написали 10 февраля.

Читайте также Новые назначения, встреча с Писториусом и совещания с военными: Зеленский подвел итоги дня

Кого именно уволило правительство

Через некоторое время представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук официально подтвердил, что правительство уволило 5 заместителей главы МВД. Собственно, речь идет о таких чиновниках:

Акопян Мэри Андраниковна;

Бондаренко Игорь Павлович;

Гончаров Сергей Михайлович;

Драпятый Богдан Евгеньевич;

Павличенко Екатерина Владимировна.

В то же время в пресс-службе МВД подчеркнули, что эта процедура является законной. Следует ожидать, что правительство в ближайшее время примет решение о назначении заместителей новоназначенного министра Клименко.

Это законная процедура, прописанная в законе Украины о центральных органах исполнительной власти. Все прописано в статье 9. Заместители министра подают в отставку,

– констатировала пресс-секретарь в комментарии 24 Канала.

Что нужно знать о погибшем бывшем министре Монастырском