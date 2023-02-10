Во вторник, 7 февраля, Верховная Рада большинством голосов приняла решение о назначении министром внутренних дел Игоря Клименко. Ожидалось, что заместители бывшего главы ведомства Монастырского должны уйти в отставку по законной процедуре. В комментарии 24 Канала пресс-служба министерства подтвердила, что соответствующие заявления заместители уже написали 10 февраля.
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Кого именно уволило правительство
Через некоторое время представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук официально подтвердил, что правительство уволило 5 заместителей главы МВД. Собственно, речь идет о таких чиновниках:
- Акопян Мэри Андраниковна;
- Бондаренко Игорь Павлович;
- Гончаров Сергей Михайлович;
- Драпятый Богдан Евгеньевич;
- Павличенко Екатерина Владимировна.
В то же время в пресс-службе МВД подчеркнули, что эта процедура является законной. Следует ожидать, что правительство в ближайшее время примет решение о назначении заместителей новоназначенного министра Клименко.
Это законная процедура, прописанная в законе Украины о центральных органах исполнительной власти. Все прописано в статье 9. Заместители министра подают в отставку,
– констатировала пресс-секретарь в комментарии 24 Канала.
Что нужно знать о погибшем бывшем министре Монастырском
- Заметим, что ушел он из жизни в результате катастрофы в Броварах в январе 2022 года. Народный депутат Сергей Ионушас убежден, что в ближайшее время будут расшифрованы все "черные ящики" и удастся увидеть реальную картину случившегося.
- Впоследствии в министерстве внутренних дел опубликовали последнее интервью погибшего высокопоставленного чиновника. На нем он рассказывал о внедрении механизмов поддержки пострадавших, когда случаются чрезвычайные события.
- Кроме того, президент нашего государства Владимир Зеленский опубликовал кадры прощания с Монастырским. Он констатировал, что его сердце наполнено болью, ведь бывший министр был одним из лучших сынов Украины.