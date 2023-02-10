Во вторник, 7 февраля, Верховная Рада большинством голосов приняла решение о назначении министром внутренних дел Игоря Клименко. Ожидалось, что заместители бывшего главы ведомства Монастырского должны уйти в отставку по законной процедуре. В комментарии 24 Канала пресс-служба министерства подтвердила, что соответствующие заявления заместители уже написали 10 февраля.

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Кого именно уволило правительство

Через некоторое время представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук официально подтвердил, что правительство уволило 5 заместителей главы МВД. Собственно, речь идет о таких чиновниках:

  • Акопян Мэри Андраниковна;
  • Бондаренко Игорь Павлович;
  • Гончаров Сергей Михайлович;
  • Драпятый Богдан Евгеньевич;
  • Павличенко Екатерина Владимировна.

В то же время в пресс-службе МВД подчеркнули, что эта процедура является законной. Следует ожидать, что правительство в ближайшее время примет решение о назначении заместителей новоназначенного министра Клименко.

Это законная процедура, прописанная в законе Украины о центральных органах исполнительной власти. Все прописано в статье 9. Заместители министра подают в отставку,
– констатировала пресс-секретарь в комментарии 24 Канала.

Что нужно знать о погибшем бывшем министре Монастырском

  • Заметим, что ушел он из жизни в результате катастрофы в Броварах в январе 2022 года. Народный депутат Сергей Ионушас убежден, что в ближайшее время будут расшифрованы все "черные ящики" и удастся увидеть реальную картину случившегося.
  • Впоследствии в министерстве внутренних дел опубликовали последнее интервью погибшего высокопоставленного чиновника. На нем он рассказывал о внедрении механизмов поддержки пострадавших, когда случаются чрезвычайные события.
  • Кроме того, президент нашего государства Владимир Зеленский опубликовал кадры прощания с Монастырским. Он констатировал, что его сердце наполнено болью, ведь бывший министр был одним из лучших сынов Украины.