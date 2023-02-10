У вівторок, 7 лютого, Верховна Рада більшістю голосів ухвалила рішення про призначення міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка. Очікувалося, що заступники колишнього очільника відомства Монастирського мають піти у відставку за законною процедурою. У коментарі 24 Каналу пресслужба міністерства підтвердила те, що відповідні заяви заступники уже написали 10 лютого.

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Кого саме звільнив уряд

Через деякий час представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук офіційно підтвердив, що уряд звільнив 5 заступників глави МВС. Власне, йдеться про:

Акопян Мері Андраніківну;

Бондаренка Ігоря Павловича;

Гончарова Сергія Михайловича;

Драп'ятого Богдана Євгеновича;

Павліченко Катерину Володимирівну.

Водночас у пресслужбі МВС наголосили, що ця процедура є законною. Слід очікувати, що уряд найближчим часом ухвалить рішення про призначення заступників новопризначеного міністра Клименка.

Це законна процедура, яка прописана в законі України про центральні органи виконавчої влади. Усе прописано в статті 9. Заступники міністра подають у відставку,

– констатувала речниця в коментарі 24 Каналу.

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