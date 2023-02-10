У вівторок, 7 лютого, Верховна Рада більшістю голосів ухвалила рішення про призначення міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка. Очікувалося, що заступники колишнього очільника відомства Монастирського мають піти у відставку за законною процедурою. У коментарі 24 Каналу пресслужба міністерства підтвердила те, що відповідні заяви заступники уже написали 10 лютого.
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Кого саме звільнив уряд
Через деякий час представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук офіційно підтвердив, що уряд звільнив 5 заступників глави МВС. Власне, йдеться про:
- Акопян Мері Андраніківну;
- Бондаренка Ігоря Павловича;
- Гончарова Сергія Михайловича;
- Драп'ятого Богдана Євгеновича;
- Павліченко Катерину Володимирівну.
Водночас у пресслужбі МВС наголосили, що ця процедура є законною. Слід очікувати, що уряд найближчим часом ухвалить рішення про призначення заступників новопризначеного міністра Клименка.
Це законна процедура, яка прописана в законі України про центральні органи виконавчої влади. Усе прописано в статті 9. Заступники міністра подають у відставку,
– констатувала речниця в коментарі 24 Каналу.
Що потрібно знати про загиблого колишнього міністра Монастирського
- Зауважимо, що пішов він з життя внаслідок авіатрощі в Броварах у січні 2022 року. Народний депутат Сергій Іонушас переконаний, що найближчим часом будуть розшифровані усі "чорні скриньки" та вдасться побачити реальну картину того, що трапилося.
- Згодом в міністерстві внутрішніх справ опублікували останнє інтерв'ю загиблого високопосадовця. На ньому він розповідав про впровадження механізмів підтримки постраждалих людей, коли трапляються надзвичайні події.
- Окрім того, президент нашої держави Володимир Зеленський опублікував кадри прощання з Монастирським. Він констатував, що його серце сповнене болем, адже колишній міністр був одним з найкращих синів України.