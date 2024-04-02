Правительство уволило заместителя Кулебы: есть еще несколько кадровых решений

Правительство приняло решение об определенных кадровых изменениях. В частности, уволили заместителя главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Кабинет министров Украины принял решение уволить Джапарову Эмине Айяровну с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины. Ей уже назначат замену.

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Новые назначения

Эмине Джапарова родилась в Краснодаре, школу закончила в Крыму. Высшее образование получила в Киеве.

Правительство также приняло решение о новых назначениях. В частности, Осияна Олега Владимировича сделали первым заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Также Кабмин назначил Крейтора Андрея Андреевича заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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