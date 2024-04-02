Правительство уволило заместителя Кулебы: есть еще несколько кадровых решений
Источник:Тарас Мельничук
Правительство приняло решение об определенных кадровых изменениях. В частности, уволили заместителя главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Кабинет министров Украины принял решение уволить Джапарову Эмине Айяровну с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины. Ей уже назначат замену.
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Новые назначения
Эмине Джапарова родилась в Краснодаре, школу закончила в Крыму. Высшее образование получила в Киеве.
Правительство также приняло решение о новых назначениях. В частности, Осияна Олега Владимировича сделали первым заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Также Кабмин назначил Крейтора Андрея Андреевича заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Зеленский уволил Шефира с должности своего помощника
- Владимир Зеленский уволил с должности своего первого помощника Сергея Шефира. Это давний друг президента и бизнес-партнер по Кварталу-95.
- Соответствующий указ появился на сайте президента утром в субботу, 30 марта.
- Заметим, что Шефир занимал должность первого помощника президента с 21 мая 2019 года. Среди прочего, в Офисе Президента он занимался контактами с крупным бизнесом в Украине и за рубежом. Он сопровождал Зеленского на всех важных встречах.