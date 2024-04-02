Кабінет міністрів України ухвалив рішення звільнити Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України. Їй вже призначать заміну.

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Нові призначення

Еміне Джапарова народилась у Краснодарі, школу закінчила у Криму. Вищу освіту здобула у Києві.

Уряд також ухвалив рішення про нові призначення. Зокрема, Осіяна Олега Володимировича зробили першим заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Також Кабмін призначив Крейтора Андрія Андрійовича заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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