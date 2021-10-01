Правительство уже работает над законом об амнистии на оккупированных территориях, – Резников

В Кабинете министров продолжается подготовка законопроекта о процедурах, в котором пропишут, как подробно делать амнистию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников во время выступления на "Х ежегодном судебном форуме".

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По его словам, Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде 15 октября, но правительство уже начало работу над законопроектом о процедуре.

Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было,

– сказал глава Минреинтеграции.

Законопроект о переходном периоде: коротко

Это законодательная инициатива, направленная на урегулирование основных понятий относительно будущей реинтеграции оккупированных территорий Украины.

Документ предусматривает осуществление юстиции переходного периода в оккупированных территориях и "красные линии" деоккупации.

По данным Минреинтеграции, законопроект предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды. Это позволит государству определить определенный алгоритм действий при реинтеграции.

Законопроект предусматривает определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства.