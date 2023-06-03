После скандала с Орбаном правительство Венгрии призвало к "миру" картой России с Крымом: позорное видео
Венгрия в очередной раз вляпалась в скандал. В этот раз в стране решили выпустить ролик о "мире" в Украине. И, возможно, на него не обратили бы внимание, если бы не карта.
На нем можно увидеть, что Крым – часть территории России. То есть Венгрия признает аннексию полуострова? По крайней мере, об этом свидетельствует ролик, утвержденный властями страны, передает 24 Канал.
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В видео призывают "прекратить войну"
Отметим, что видео были замечены оппозиционными венгерскими СМИ в пятницу. А выложили его еще во вторник.
Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной,
– говорит закадровый голос.
Он призывает прекратить войну. Мол, положить "край разрухе" можно только во время прекращения огня. И что государствам необходимо сесть за стол переговоров, чтобы спасти жизнь, ведь "пришло время для мира".
Правительство Венгрии призывает к "миру": смотрите видео
Нарративы популярны в последнее время. И, собственно, если бы не сам видеоряд, то они мало кого заинтересовали. На видео можно увидеть детей, беженцев, танки. А еще – карту Украины, на которой нет Крыма.
Это немного странно, если учитывать официальную позицию Венгрии. Она, как и большинство стран мира, не признала аннексию полуострова Россией в 2014 году.
На карте Украины Крым отсутствует / Скриншот с видео
Отметим, что накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Украину отказаться от контрнаступления. Мол, нужно идти к переговорам. На что резко отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба назвал условие отказа от контрнаступления
- Прежде всего глава ведомства во время пресс-конференции подчеркнул, что Украина больше всего стремится как можно скорее восстановить мир. В то же время, по его словам, нам необходим справедливый мир, "предусматривающий прежде всего восстановление территориальной целостности".
Поэтому когда кто-то начинает говорить: не надо контрнаступления, давайте переговоры – то если вы столь умны, то вы и убедите (президента России – 24 Канал) Путина вывести войска из Украины, и тогда не будет никакого контрнаступления,
– подчеркнул он.
- Он также считает, что подходить к решению проблем путем уступок со стороны Украины – то, от чего нужно избавиться. По его мнению, "это извращенная логика, больная логика". И это то, что провалилось в период с 2014 по 2022 год.
- Глава министерства подчеркнул, что если в Венгрии стремятся помочь, пусть используют свои связи и контакты. Пусть Орбан убедит Путина выйти из территории Украины.