Правительство ввело в действие решение СНБО о стратегии гражданской защиты: что она предполагает

11 ноября 2021 , 09:36
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телеграм МВД Украины

В МВД Украины сообщили, что правительство ввело в действие решение СНБО "О Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины". Документ Кабмин принял с доработкой в трехдневный срок.

Министр внутренних дел Монастырский заявил, что целью положений Стратегии является укрепление общественной безопасности и совершенствование гражданской защиты формирования безопасности среды. Оно будет происходить поэтапно.

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Проектом акта предложено ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины",
– заявил Монастырский.

В общем целью стратегии является формирование на территории Украины среды безопасности. Это будет способствовать росту качества жизни.

Процессы будут осуществляться в 3 этапа

  • Утверждение в обществе культуры безопасности.
  • Объединить усилия государственного, общественного и частного секторов в укреплении общественной безопасности и усилении защиты.
  • Повышение возможностей субъектов формирования, а также – реализации госполитики в сфере общественной безопасности и гражданской защиты.

Заседание СНБО 10 ноября

  • Заседание СНБО состоялось в среду, 10 ноября, в Киеве.
  • На повестке дня был ряд приоритетных для Украины вопросов. В частности, ситуация на границе Беларуси и Польши, а также – борьба с контрабандой.
  • Денис Монастырский заявил, что к охране украинской границы привлекут силы Нацгвардии и Нацполиции. Также приняли решение об усилении присутствия Государственной пограничной службы на границе Украины и Беларуси.
Автор: Мар'яна Бекало