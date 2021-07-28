Правительство заложило 500 миллионов на строительство Дарницкого моста
28 июля 2021 , 15:14Читати новину українською
Источник:Телеграм-канал Дениса Шмыгаля
Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого моста. На соответствующую программу заложено 500 миллионов гривен.
На сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен, обещает премьер-министр Денис Шмыгаль.
О другом мосте На мосту Патона в Киеве снова образовался "водопад": 4 авария за месяц
Тендер будет в августе
Тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлен – торги состоятся в середине августа.
Предыстория
- Мост, который соединяет Печерск с левым берегом Киева уже много лет остается недостроенным.
- В феврале 2021 года между Офисом президента и Виталием Кличко возник скандал – в ОП обвинили киевского мэра, что он не может достроить Дарницкий мост. Впрочем, Кличко довольно резко ответил на этот упрек, мол, он не находится на балансе города.
- В марте Укравтодор и Укрзализныця подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста, находящегося на балансе железной дороги. Работы должны были начаться летом 2021 года.