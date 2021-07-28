Правительство заложило 500 миллионов на строительство Дарницкого моста

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого моста. На соответствующую программу заложено 500 миллионов гривен.

На сегодня Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок. Этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен, обещает премьер-министр Денис Шмыгаль.

О другом мосте На мосту Патона в Киеве снова образовался "водопад": 4 авария за месяц

Тендер будет в августе

Тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлен – торги состоятся в середине августа.

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