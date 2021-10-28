Правительство запретило отключать тепло до конца отопительного сезона

Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на энергетический кризис в мире, у Украины есть силы стабильно пройти отопительный сезон. У нас есть достаточно ресурсов.

Кабинет Министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. По словам премьера Дениса Шмыгаля, проблем с теплом в стране не будет.

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Еще один важный вопрос – до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры,

– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер о чрезвычайной ситуации с газом