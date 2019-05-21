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      Правительство обжаловало решение суда относительно национализации Приватбанка

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      Приватбанк
      Приватбанк / Screenshot

      Кабинет министров наконец обжаловал приговор Окружного административного суда Киева, который признал незаконной национализацию крупнейшего финучреждения страны.

      Апелляционную жалобу Кабинет министров подал 16 мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные реестра апелляционных жалоб, сообщает Интерфакс-Украина.

      Читайте также: Что будет с "Приватбанком" и чего ждать его клиентам

      Скандальное решение по "Приватбанку" суд принял еще 18 апреля. Поэтому государство должно было бы компенсировать бывшему владельцу Привата Игорю Коломойскому 2 миллиарда долларов. Хотя еще в 2016 году и Совет нацбезопасности и обороны, и украинское правительство имели основания сменить владельца банка, чтобы избежать экономического кризиса.

      Следовательно, ныне, после апелляции Правительства, решение об отмене национализации не вступит в силу. Сейчас заявление о его обжаловании находится в канцелярии, в суд его еще не передали.

      Как разворачиваются события касаемо "Приватбанка"?

      • Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура нарушала нормы законодательства.

      * 19 апреля стало известно, что суд отменил решение НБУ относительно определения перечня связанных с банком физических и юридических лиц

      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученным до его национализации.

      • 26 апреля выяснилось, что Коломойский подал еще 5 исков с целью отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"? "Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка".

      Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      Читайте интервью Bihus.info с Коломойским:

      О Зеленском, войне на Донбассе и "Приватбанке": эксклюзивное интервью с Коломойским
      Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Кабинет Министров Украины Приватбанк
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