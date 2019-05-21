Уряд оскаржив рішення суду щодо скасування націоналізації Приватбанку

Кабінет міністрів нарешті оскаржив вирок Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною націоналізацію найбільшої фінустанови країни.

Апеляційну скаргу Кабінет міністрів подав 16 травня 2019 року. Про це свідчать дані реєстру апеляційних скарг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Скандальне рішення щодо "Приватбанку" суд ухвалив ще 18 квітня. Відтак держава мала б компенсувати колишньому власнику привату Ігорю Коломойському 2 мільярди долларів. Хоча ще у 2016 році і Рада нацбезпеки та оборони й український уряд мали підстави змінити власника банку, щоби уникнути економічної кризи.

Відтак, нині, після апеляції Уряду, рішення про скасування націоналізації не набуде чинності. Наразі заява про його оскарження перебуває в канцелярії, до суду її ще не передали.

Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

• 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб .

• 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"? "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

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