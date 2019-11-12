Правительство США: системы нагрева табака менее негативно влияют на организм, чем сигареты

Мировой рынок табачных изделий ожидают кардинальные изменения. Ученые изобрели менее вредную альтернативу для курильщиков, которым крайне трудно бросить курить. В октябре в США состоялся официальный запуск продаж IQOS.

Это стало возможно после того, как американский правительственный орган Food and Drug Administration провел ряд исследований и показал низкий уровень токсинов, которые выделяются в табачных изделиях для нагрева по сравнению с сигаретами.

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Их воздействие на организм человека ученые изучают уже около 10 лет. Только компания Philip Morris вложила в это более шести миллиардов долларов. Несмотря на негативные мифы и попытки запретить аксессуары, медицинские чиновники США согласились, что такие продукты – менее вредны для организма человека в сравнении с продолжением курения.

Руководитель отдела по вопросам продукции с пониженным риском компании Филипп Моррис Украина Татьяна Власийчук отметила: "У нас есть научно-исследовательский центр в Швейцарии, где около 400 исследователей работают над тем, чтобы ввести инновации для снижения вреда от курения. Исследования, проводимые компанией, показывают, что есть значительное уменьшение вредных веществ, которые выделяются в аэрозоле системы нагрева табака, а именно IQOS, по сравнению с дымом сигарет. В среднем снижение идет на 90-95%. Это имеет пониженное воздействие на организм человека".

Табакосодержащие изделия электрического нагрева не панацея от курения, но вред организму наносят меньше. Прежде всего, из-за отсутствия в них процесса горения, благодаря которому и выделяются смолы. По словам врача-торакального хирурга, переход от обычных сигарет на ТВЕНы оказывает положительное влияние на дыхательную систему в целом. После ряда исследований было доказано, что у курильщиков, которые переходят на системы нагрева табака, дыхательная функция восстанавливается почти до того же уровня, что и у людей, бросивших курить.

Если мы возьмем обычный листик, свернем его в сигарету и начнем его ежедневно курить, то вред для нашего организма будет таким же, как и от обычной сигареты. Потому основной вред из-за того, что есть продукты горения. Системы нагрева табака нагревают этот сток до температуры 300-350 градусов и, конечно, там самого горения нет,

– пояснил торакальный хирург Евгений Симонец.

Украинские ученые из научного центра "Экогинтокс" также определенное время изучают системы нагрева табака. По их словам, чтобы на все 100% доказать менее вредное воздействие ТВЕНов на организм, нужно провести еще ряд исследований. Их тестируют так же, как и сигареты: с помощью специальных прокуривающих машин.

Как рассказал руководитель лаборатории научно-исследовательского центра Анатолий Строй, задача такой машины – воссоздать в традиционных условиях процесс потребления традиционных сигарет с целью оценки негативного воздействия смолы, никотина и угарного газа в дыме, которые вдыхают курильщики. Все, что образуется в процессе курения 20 сигарет, улавливается на стекловолокнистом фильтре.

Похожая прокуривающах машина проверяет и табачные изделия электрического нагрева. Как показало исследование, после завершения процесса фильтр остается белым. Правда, увеличивается в весе, а это свидетельствует о его насыщенности разнообразными веществами. Но концентрация их все же меньше, к тому же в стиках почти отсутствуют вредные смолы.

Мы провели самостоятельно исследование, в котором находились курильщики с обычными сигаретами и курильщики, которые курили IQOS. Нужно отдать должное, что в воздухе было меньше загрязняющих веществ и была меньше их концентрация,

– отметил заместитель директора научно-исследовательского центра "Экогинтокс" Анатолий Подрушняк.

И подчеркнул, что ни один показатель качества воздуха не превышал норму, тогда как при обычных сигаретах превышение было в десятки раз.

В то же время абсолютно безопасными табачные изделия электрического нагрева назвать нельзя. Ведь стики, как и сигареты, содержат никотин, который негативно влияет на организм человека.

"Что касается самих стиков, содержащих табачные изделия, то никотин попадает в организм. Он как раз является тем составом, ради которого их используют, но он и приводит к зависимости. То есть они сохраняют зависимость и сохраняют влияние самого никотина на головной мозг, который является психоактивным веществом", – пояснил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

Поэтому рекомендуют их тем людям, которые имеют большой стаж курения и не могут отказаться от этой привычки. А не воспринимать эти приборы как модный гаджет. Несмотря на то, что ТВЕНы во многих странах признали менее вредной альтернативой сигарет, украинская власть решила их приравнять к сигаретам. Сейчас депутаты рассматривают законопроект, который должно увеличить акцизы на продажу ТВЕНов в четыре раза.

ТВЕНы облагаются по весу, как другие табачные изделия. Нам кажется, что это несправедливо, потому что, очевидно, мы видим, и производители это также видят, что есть перетоки между сигаретами так называемого премиум-класса или сигаретами с фильтром, их потребление снижается, а потребление IQOS увеличивается,

– прокомментировал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

И подчеркнул, что государство из-за этого теряет. Поэтому непонятно, почему должна быть такая несправедливость: почти в четыре раза акциз на IQOS ниже, чем акциз на сигареты с фильтром.

В Государственной налоговой службе заверили, что такой шаг необходим из-за значительного роста спроса на ТВЕНы и уменьшения поступлений в бюджет. По их подсчетам более трети украинцев перешло на такие приборы. Следовательно, казна недополучает денег, пояснили в ГНС желание обложить дополнительными налогами системы нагрева табака.

Участники рынка заверили, что такое резкое повышение акцизов приведет к значительному удорожанию ТВЕНов. Примерно до 70 гривен за пачку, что вдвое дороже, чем средняя цена на пачку сигарет.

По нашим подсчетам мы говорим о 3-4% от общего табачного рынка в Украине. Таким резким повышением акциза на продукт, который требует значительно больше инвестиций, чем в обычные сигареты, мы рискуем: можно просто убить этот небольшой сегмент рынка такими инициативами,

– заверил Николай Кулинич, старший менеджер по регуляторным вопросам компании "Бритиш Американ Тобакко Украина".

И подчеркнул, что в таком случае украинцы будут лишены каких-либо стимулов переходить с обычных сигарет на употребление сигарет, которые несут меньше рисков для здоровья.

Экономические эксперты также не поддерживают резкого поднятия акцизов. Это может привести к тенизации всего табачного рынка. Ведь в соответствии с Директивой Совета Европы в одной из европейских стран продажу ТВЕНов не облагают такими же налогами, как и сигареты.

"В Европе акцизная нагрузка на сигареты и ТВЕНы заметно дифференцирована. Если привести пример Германии, то акцизы на дозагрузку ТВЕНов почти вдвое меньше, чем на сигареты. Если мы возьмем для примера другие страны, такие как Хорватия, Чехия, то эти показатели будут 80% и 75% соответственно. Средний показатель дифференциации – 65%. То есть с одного килограмма сигарет уплачивается на 65% больше акциза", – отметила кандидат экономических наук, эксперт по налоговым вопросам Татьяна Кощук.

Поэтому, поскольку уже доказано, что ТВЕНы имеют менее негативное влияние на организм человека, специалисты уверяют в нецелесообразности приравнивания их к сигаретам. Поднимать налоговую нагрузку нужно, но не в четыре раза сразу, а постепенно. Тогда, потребители смогут без значительных потерь адаптироваться к нововведениям, а государство увеличить поступления в бюджет.