Уряд США: системи нагріву тютюну мають менш негативний вплив на організм, ніж цигарки

Світовий ринок тютюнових виробів очікують кардинальні зміни. Вчені винайшли менш шкідливу альтернативу для курців, яким вкрай важко кинути палити. В жовтні у США відбувся офіційний запуск продажів IQOS.

Це стало можливо після того, як американський урядовий орган Food and Drug Administration провів ряд досліджень і засвідчив нижчий рівень токсинів, які виділяються в тютюнових виробах для нагрівання у порівнянні із сигаретами.

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Їхній вплив на організм людини вчені вивчають вже приблизно 10 років. Лише компанія Philip Morris вклала у це понад шість мільярдів доларів. Попри негативні міфи і спроби заборонити девайси, медичні чиновники США погодились, що такі продукти – менш шкідливі для організму людини у порівняннні із продовженням паління.

Керівник відділу з питань продукції зі зниженим ризиком компанії Філіп Морріс Україна Тетяна Власійчук зазначила: "У нас є науково-дослідницький центр у Швейцарії, де приблизно 400 дослідників працюють над тим, щоб запровадити інновації для зниження шкоди від паління. Дослідження, які проводились компанією, показують, що є значне зменшення шкідливих речовин, які виділяються в аерозолі системи нагріву тютюну, а саме IQOS, у порівнянні із димом сигарет. В середньому зниження йде на 90-95%. Це має знижений вплив на організм людини".

Тютюновмісні вироби електричного нагрівання не панацея від куріння, але шкоди організму завдають менше. Перш за все, через відсутність в них процесу горіння, завдяки якому і виділяються смоли. За словами лікаря-торакального хірурга, перехід від звичайних цигарок на ТВЕНи має позитивний вплив на дихальну систему в цілому. Після низки досліджень було доведено, що у курців, які переходять на системи нагрівання тютюну, дихальна функція відновлюється майже до того ж рівня, що й в людей, які кинули палити.

Якщо ми візьмемо звичайний листочок, скрутимо його в сигарету і почнемо його щодня курити, то шкода для нашого організму буде така ж, як і від звичайної сигарети. Бо основна шкода через те, що є продукти горіння. Системи нагріву тютюну нагрівають цей стік до температури 300-350 градусів і, звісно, там самого горіння немає,

– пояснив торакальний хірург Євген Симонець.

Українські вчені з наукового центру "Екогінтокс" також певний час вивчають системи нагрівання тютюну. За їх словами, аби на всі 100% довести менш шкідливий вплив ТВЕНів на організм, потрібно провести ще низку досліджень. Їх тестують так само, як і цигарки: за допомогою спеціальних прокурювальних машин.

Як розповів керівник лабораторії науково-дослідного центру Анатолій Строй, завдання такої машини – відтворити в традиційних умовах процес споживання традиційних сигарет з метою оцінки негативного впливу смоли, нікотину та чадного газу в димі, які вдихають курці. Все, що утворюється в процесі куріння 20 сигарет, вловлюється на скловолокнистому фільтрі.

Схожа прокурювальна машина перевіряє й тютюнові вироби електричного нагрівання. Як показало дослідження, після завершення процесу фільтр залишається білосніжним. Щоправда, збільшується у вазі, а це свідчить про його насиченість різноманітними речовинами. Але концентрація їх все ж менша, до того ж у стіках майже відсутні шкідливі смоли.

Ми провели самостійно дослідження, в якому знаходились курці зі звичайними цигарками і курці, які курили IQOS. Потрібно віддати належне, що у повітрі було менше забруднюючих речовин і була менша їх концентрація,

– зазначив заступник директора науково-дослідного центру "Екогінтокс" Анатолій Подрушняк.

Й наголосив, що жоден показник якості повітря не перевищував норму, тоді як при звичайних цигарках перевищення було у десятки разів.

Водночас абсолютно безпечними тютюнові вироби електричного нагрівання назвати не можна. Адже стіки, як і цигарки, містять нікотин, який негативно впливає на організм людини.

"Що стосується самих стіків, які містять тютюнові вироби, то нікотин потрапляє до організму. Він якраз є тією сполукою, заради якої їх вживають, але вона і призводить до залежності. Тобто вони зберігають залежність і зберігають вплив самого нікотину на головний мозок, який є психоактивною речовиною", – пояснив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

Тож рекомендують їх лише тим людям, які мають великий стаж куріння та не можуть відмовитись від цієї звички. А не сприймати ці прилади як модний гаджет. Попри те, що ТВЕНи у багатьох країнах визнали менш шкідливою альтернативою цигарок, українська влада вирішила їх прирівняти до сигарет. Нині депутати розглядають законопроєкт, що має збільшити акцизи на продаж ТВЕНів у чотири рази.

ТВЕНи оподатковуються за вагою, як інші тютюнові вироби. Нам здається, що це є несправедливим, бо, вочевидь, ми бачимо, і виробники це також бачать, що є перетоки між сигаретами так званого преміум-класу чи сигаретами з фільтром, їх споживання знижується, а споживання IQOS збільшується,

– прокоментував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Й підкреслив, що держава через це втрачає. Тож незрозуміло, чому повинна бути така несправедливість: майже в чотири рази акциз на IQOS є нижчим, ніж акциз на сигарети з фільтром.

У Державній податковій службі запевнили, що такий крок необхідний через значне зростання попиту на ТВЕНи і зменшення надходжень до бюджету. За їхніми підрахунками понад третина українців перейшла на такі прилади. Відтак, казна недоотримує грошей, пояснили у ДПС бажання обкласти додатковими податками системи нагрівання тютюну.

Учасники ринку запевнили, що таке різке підвищення акцизів призведе до значного подорожчання ТВЕНів. Приблизно до 70 гривень за пачку, що вдвічі дорожче, ніж середня ціна на пачку сигарет.

За нашими підрахунками ми говоримо про 3-4% від загального тютюнового ринку в Україні. Таким різким підвищенням акцизу на продукт, який потребує значно більше інвестицій, ніж у звичайні сигарети, ми ризикуємо: можна просто вбити цей невеличкий сегмент ринку такими ініціативами,

– запевнив Микола Кулінич, старший менеджер з регуляторних питань компанії "Бритіш Американ Тобакко Україна".

Й наголосив, що в такому разі українці будуть позбавлені будь-яких стимулів переходити зі звичайних сигарет на вживання сигарет, які несуть менше ризиків для здоров'я.

Економічні експерти також не підтримують різкого підняття акцизів. Це може призвести до тінізації всього тютюнового ринку. Адже відповідно до Директиви Ради Європи в жодній з європейських країн продаж ТВЕНів не обкладають такими ж податками, як і цигарок.

"В Європі акцизне навантаження на сигарети і ТВЕНи помітно диференційоване. Якщо привести приклад Німеччини, то акцизи на довантаження ТВЕНів є майже вдвічі менше, ніж на сигарети. Якщо ми візьмемо для прикладу інші країни, такі як Хорватія, Чехія, то ці показники будуть 80% і 75% відповідно. Середній показник диференціації – 65%. Тобто з одного кілограма сигарет сплачується на 65% більше акцизу", – зауважила кандидат економічних наук, експерт з податкових питань Тетяна Кощук.

Тож, оскільки вже доведено, що ТВЕНи мають менш негативний вплив на організм людини, фахівці запевняють в недоцільності прирівняння їх до сигарет. Підімати податкове навантаження потрібно, але не в чотири рази одразу, а поступово. Тоді, споживачі зможуть без значних втрат адаптовуватись до нововведень, а держава збільшити надходження до бюджету.