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      Правительство выделило 200 миллионов гривен на строительство нового аэропорта

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Кабинет министров перераспределил финансирование по программе "Проектирование и строительство аэропорта "Приднепровье". Правительство выделило 200 миллионов гривен на разработку проектной документации Государственному агентству инфраструктурных проектов.

      В 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта возле административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, а именно – у поселка Соленое, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Первый транш составит 200 миллионов гривен, а реализовать проект намерены в течение двух лет. Общая сумма, которая необходима для реализации проекта – 1 миллиард гривен.

      Где будет расположен новый аэропорт? Поселок Соленое расположено в 30 километрах по прямой от центра Днепра, и в 40 километрах – от центра Запорожья. В 5 километрах от Соленого проходит автодорога H-08, которая была капитально отремонтирована на участке Днепр-Запорожье.

      Что известно о Государственном агентстве инфраструктурных проектов?
      Укринфрапроект является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере развития, строительства, реконструкции и модернизации авиационного, морского и речного транспорта.

      Государственное агентство инфраструктурных проектов обладает достаточными компетенциями по реализации проектов строительства аэропортов за счет государственных средств в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

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      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Новости Днепра авиация Деньги Кабинет Министров Украины
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