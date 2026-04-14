Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Об этом пишет польское издание TVN24.
Смотрите также "Неспособен к суду": убийца украинки Ирины Заруцкой в США не сможет быть наказанным
Что известно о гибели девушки?
В городе Люблин ночью 11 апреля произошел смертельный несчастный случай с участием гражданки Украины. По предварительным данным, около 2:00 ночи 26-летняя женщина передвигалась на электросамокате, когда потеряла управление.
Как сообщают польские СМИ, вероятной причиной падения стало резкое торможение. В результате самокат перевернулся, а женщина получила тяжелые травмы.
Водитель, двигаясь по жилой дороге с брусчаткой, в один момент выполнила резкий маневр торможения, в результате чего упала,
– сообщила главный инспектор Анна Камола из люблинской полиции.
Пострадавшую оперативно доставили в больницу, однако спасти ее жизнь медикам не удалось. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.
На месте трагедии работали сотрудники дорожной полиции, а также эксперт по автомобильной технике. Об инциденте сообщили прокуратуру, которая контролирует ход расследования. Правоохранители устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия. Сейчас рассматриваются все возможные версии, в частности технические факторы и условия движения.
По информации местных медиа, женщина могла получить тяжелую черепно-мозговую травму. Также отмечается, что она, вероятно, не использовала защитный шлем во время поездки.
Место трагедии в Люблине / Фото польская полиция
Трагические случаи с украинцами за рубежом: последние новости
В Северной Каролине застрелены украинка Екатерина Товмаш и муж, нападающим был ее бывший партнер Калеб Хейден Фосно. Подозреваемого задержали в Огайо, ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении и двух умышленных убийствах.
В Германии 53-летнюю гражданку Украины обвиняют в умышленном убийстве сожителя из-за отравления таллием. Следствие считает, что женщина спланировала преступление, заказав яд через интернет в ноябре 2024 года, что указывает на ее намерение.
Региональный суд Эссена приговорил 16-летнего украинца к 10 годам лишения свободы за непредумышленное убийство. В конце июня 2025 года он жестоко избил женщину с ребенком, в результате чего они умерли. Тела 32-летней женщины и ее дочери нашли на лесной тропе в Дорстене.