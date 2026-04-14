Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Об этом пишет польское издание TVN24.

Что известно о гибели девушки?

В городе Люблин ночью 11 апреля произошел смертельный несчастный случай с участием гражданки Украины. По предварительным данным, около 2:00 ночи 26-летняя женщина передвигалась на электросамокате, когда потеряла управление.

Как сообщают польские СМИ, вероятной причиной падения стало резкое торможение. В результате самокат перевернулся, а женщина получила тяжелые травмы.

Водитель, двигаясь по жилой дороге с брусчаткой, в один момент выполнила резкий маневр торможения, в результате чего упала,

– сообщила главный инспектор Анна Камола из люблинской полиции.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу, однако спасти ее жизнь медикам не удалось. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

На месте трагедии работали сотрудники дорожной полиции, а также эксперт по автомобильной технике. Об инциденте сообщили прокуратуру, которая контролирует ход расследования. Правоохранители устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия. Сейчас рассматриваются все возможные версии, в частности технические факторы и условия движения.

По информации местных медиа, женщина могла получить тяжелую черепно-мозговую травму. Также отмечается, что она, вероятно, не использовала защитный шлем во время поездки.

Место трагедии в Люблине / Фото польская полиция

