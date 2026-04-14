Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Про це пише польське видання TVN24.

Що відомо про загибель дівчини?

У місті Люблін вночі 11 квітня стався смертельний нещасний випадок за участі громадянки України. За попередніми даними, близько 2:00 ночі 26-річна жінка пересувалася на електросамокаті, коли втратила керування.

Як повідомляють польські ЗМІ, ймовірною причиною падіння стало різке гальмування. Унаслідок цього самокат перекинувся, а жінка отримала тяжкі травми.

Водійка, рухаючись по житловій дорозі з бруківкою, в один момент виконала різкий маневр гальмування, внаслідок чого впала,

– повідомила головний інспектор Анна Камола з люблінської поліції.

Постраждалу оперативно доправили до лікарні, однак врятувати її життя медикам не вдалося. Отримані ушкодження виявилися несумісними з життям.

На місці трагедії працювали співробітники дорожньої поліції, а також експерт з автомобільної техніки. Про інцидент повідомили прокуратуру, яка контролює перебіг розслідування. Правоохоронці встановлюють точні причини та обставини події. Наразі розглядаються всі можливі версії, зокрема технічні фактори та умови руху.

За інформацією місцевих медіа, жінка могла отримати важку черепно-мозкову травму. Також зазначається, що вона, ймовірно, не використовувала захисний шолом під час поїздки.

Місце трагедії у Любліні / Фото польська поліція

