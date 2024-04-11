Правку о демобилизации изъяли полностью из закона

В Украине продолжается работа над законопроектом об изменениях в мобилизации. Одну из важных правок полностью изъяли.

Правка о демобилизации военных через 36 месяцев службы была изъята из закона. Соответствующее голосование провели в Верховной Раде.

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"За" – 227 депутатов

Решение забрать правку о демобилизации военных через 26 месяцев службы приняли при рассмотрении нового закона о мобилизации.

"За" проголосовало 227 депутатов. Ранее сообщали, что это будут рассматривать. После длительной работы над правками к соответствующему законопроекту его приняли во втором чтении. Это произошло 11 апреля.

Почему правку о демобилизации изъяли