Правку о демобилизации изъяли полностью из закона
11 апреля 2024, 10:42Читати новину українською
Источник:Железный нардеп
В Украине продолжается работа над законопроектом об изменениях в мобилизации. Одну из важных правок полностью изъяли.
Правка о демобилизации военных через 36 месяцев службы была изъята из закона. Соответствующее голосование провели в Верховной Раде.
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"За" – 227 депутатов
Решение забрать правку о демобилизации военных через 26 месяцев службы приняли при рассмотрении нового закона о мобилизации.
"За" проголосовало 227 депутатов. Ранее сообщали, что это будут рассматривать. После длительной работы над правками к соответствующему законопроекту его приняли во втором чтении. Это произошло 11 апреля.
Почему правку о демобилизации изъяли
- Нормы по демобилизации военных будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Это было сделано из-за пожеланий Генштаба ВСУ и оперативной ситуации на фронте.
- Такое решение приняли из-за того, что Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать в течение восьми месяцев новый законопроект о демобилизации.
- В новом законопроекте должны быть учтены все возможные сценарии на фронте, чтобы не допустить ослабления обороноспособности государства.
- Пожелания Генерального штаба были учтены, ведь там понимают оперативную ситуацию. Важно не допустить ослабления Сил обороны, ведь продолжается эскалация конфликта.