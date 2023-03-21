Будет занимать должность в течение двух лет: Евгений Лященко стал главой правления Укрзализныци
Источник:Александр Кубраков
В конце февраля 2023 года председатель правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что уходит в отставку. Менее чем через месяц Кабмин по представлению Наблюдательного Совета новым главой компании назначил Евгения Лященко.
Он будет занимать должность в течение следующих двух лет. Александра Камышина же 21 марта назначили министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
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Евгений Лященко уже имеет опыт работы в компании
Следует отметить, что на этот пост Евгений Лященко приходит уже с опытом работы в компании. Ведь до этого он был членом правления железной дороги и отвечал за финансовый блок вопросов.
По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, за последний год, во время полномасштабного вторжения России, в "Укрзализныце" был введен "ряд фактически революционных изменений". Речь, например, о:
- переходе на прямые контакты с производителями энергоресурсов (нефтепродуктов, электроэнергии, газа), что сэкономило для государства миллиарды гривен;
- переносе выплат по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму 895 миллионов долларов.
Происходило это при непосредственном участии Евгения Лященко.
В частности, эти и несколько других управленческих решений помогли сохранить финансовую стабильность "Укрзализныци" за последние два года. В практическом поле это означает поддержку обороноспособности и экономики воюющего государства. И что не менее важно – стабильная выплата заработных плат работникам железной дороги,
– сообщил Александр Кубраков.
Новые вызовы перед главой "Укрзализныци"
Александр Кубраков также подчеркнул, что перед новым главой компании сегодня есть три ключевых задачи. Прежде всего речь идет о продолжении реформы "Укрзализныци", а именно выделении отдельных бизнес-вертикалей в соответствии со сферой деятельности и соответствие европейскому законодательству, особенно в вопросах безопасности и инклюзивности.
Второй задачей перед Евгением Лященко как руководителем "Укрзализныци" является развитие экспортных путей и создание необходимой инфраструктуры, электрификация необходимых железнодорожных участков.
"Третья – выход компании на безубыточность. Здесь уже принят План необходимых мер и есть воля на исполнение", – сказал Александр Кубраков.
Что известно о Евгении Лященко: коротко
- С 2012 года Евгений Лященко занимал должность финансового директора "Медиа Группа Украина".
- С 1 июля 2014 стал директором холдинга, который был частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова.
- Директором холдинга Евгений Лященко работал до 2019 года.