В украинский плен якобы попал Антон Милаев. Его называют правнуком бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Украинская сторона официально не подтверждала эту информацию. Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно о взятии в плен Миляева?

Речь идет о 45-летнем мужчине, который, по данным российских источников, прошлой осенью вступил в ряды российских вооруженных сил. По информации тех же источников, Милаев якобы служил сапером и перестал выходить на связь с семьёй ещё в ноябре 2025 года.

Позже его мать заявила, что получила информацию о возможном пребывании сына в украинском плену на территории, контролируемой Силами обороны Украины в Херсонской области.

Российские СМИ также утверждают, что Милаев является внуком дочери Леонида Брежнева Галины Брежневой, которая якобы воспитывала его как родного.

Украинская сторона традиционно не комментирует оперативные данные о пленных до завершения проверки их личности и обстоятельств попадания в плен. На данный момент информация о возможном пребывании Антона Милаева в украинском плену остается неподтвержденной независимыми источниками.

Что известно о судьбе других потомков бывших лидеров СССР?

Нину Хрущеву, правнучку бывшего лидера СССР Никиты Хрущева, российские власти внесли в реестр так называемых "иностранных агентов". Решение объяснили её публичными выступлениями и критикой политики Кремля на международных площадках.

Нина Хрущева — американский исследователь российской политики и профессор международных отношений в New School в Нью-Йорке. Она специализируется на вопросах истории СССР, современной российской политики и глобальных геополитических процессов.

Хрущова регулярно комментирует события в России для ведущих западных СМИ и участвует в международных конференциях. В своих публичных выступлениях она часто критикует политический курс современного Кремля.

После начала полномасштабной войны России против Украины её комментарии привлекли ещё большее внимание международной аудитории. В России подобная критика со стороны потомков советских лидеров воспринимается особенно болезненно и часто становится поводом для принятия политических решений. Включение Нины Хрущевой в список "иноагентов" стало очередным примером усиления давления на публичных критиков российской власти за рубежом.