ТЦК призвал мужчин с правом на отсрочку не медлить: что стоит сделать немедленно
- Мужчины, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, должны обязательно подтвердить ее.
- Для этого есть несколько вариантов.
Некоторые категории мужчин имеют законные основания на отсрочку от мобилизации. Впрочем, если она до сих пор не оформлена официально, медлить не стоит.
Об этом проинформировал Винницкий областной ТКЦ и СП. Там предоставили алгоритм действий в такой ситуации.
На что надо обратить внимание мужчинам с правом на отсрочку?
Сам факт наличия такого права не означает, что отсрочка автоматически действует – ее необходимо подтвердить. Проще всего это сделать через приложение "Резерв+", что позволяет быстро и удобно подать все данные онлайн, или обратившись в ближайший Центр предоставления административных услуг.
В случае, если отсрочка подлежит автоматическому продлению, никаких дополнительных шагов от вас не требуется. Так, система обновит информацию самостоятельно.
Если же вы оформляете отсрочку впервые, выбрать можно один из двух вариантов:
- подать заявление онлайн через "Резерв+";
- обратиться в ЦНАП, в частности если вы не пользуетесь смартфоном или ваше основание еще не внесено в цифровые реестры.
В то же время важно проверить, актуальны ли ваши данные в государственных базах, ведь при отсутствии подтверждения система не сможет автоматически продлить отсрочку.
Кстати, по словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, Хмельницкая область лидирует по показателям качества мобилизации. В то же время он назвал "антилидера рейтинга".
Что стоит знать о мобилизации в 2026-м?
Во время действия военного положения военнообязанные граждане должны являться по повесткам и проходить военно-врачебную комиссию. За игнорирование этих требований предусмотрена административная ответственность. Речь идет штрафы в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.
Стоит заметить, что мужчины, которые воспитывают трех и более детей, могут потерять право на отсрочку от мобилизации, если имеют задолженность по уплате алиментов более трех месяцев.
Для подтверждения отсрочки необходимо предоставить соответствующие документы, в частности свидетельства о рождении детей и справку об отсутствии долгов по алиментам.
Также при трудоустройстве человек маж предъявить военно-учетный документ. Отказ работодателя в приеме на работу из-за его отсутствия считается законным и соответствует требованиям трудового законодательства.