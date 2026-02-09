Об этом проинформировал Винницкий областной ТКЦ и СП. Там предоставили алгоритм действий в такой ситуации.

К теме Количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза с начала полномасштабного вторжения, – Лубинец

На что надо обратить внимание мужчинам с правом на отсрочку?

Сам факт наличия такого права не означает, что отсрочка автоматически действует – ее необходимо подтвердить. Проще всего это сделать через приложение "Резерв+", что позволяет быстро и удобно подать все данные онлайн, или обратившись в ближайший Центр предоставления административных услуг.

В случае, если отсрочка подлежит автоматическому продлению, никаких дополнительных шагов от вас не требуется. Так, система обновит информацию самостоятельно.

Если же вы оформляете отсрочку впервые, выбрать можно один из двух вариантов:

подать заявление онлайн через "Резерв+";

обратиться в ЦНАП, в частности если вы не пользуетесь смартфоном или ваше основание еще не внесено в цифровые реестры.

В то же время важно проверить, актуальны ли ваши данные в государственных базах, ведь при отсутствии подтверждения система не сможет автоматически продлить отсрочку.

Кстати, по словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, Хмельницкая область лидирует по показателям качества мобилизации. В то же время он назвал "антилидера рейтинга".

Что стоит знать о мобилизации в 2026-м?