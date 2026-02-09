Об этом проинформировал Винницкий областной ТКЦ и СП. Там предоставили алгоритм действий в такой ситуации.
На что надо обратить внимание мужчинам с правом на отсрочку?
Сам факт наличия такого права не означает, что отсрочка автоматически действует – ее необходимо подтвердить. Проще всего это сделать через приложение "Резерв+", что позволяет быстро и удобно подать все данные онлайн, или обратившись в ближайший Центр предоставления административных услуг.
В случае, если отсрочка подлежит автоматическому продлению, никаких дополнительных шагов от вас не требуется. Так, система обновит информацию самостоятельно.
Если же вы оформляете отсрочку впервые, выбрать можно один из двух вариантов:
- подать заявление онлайн через "Резерв+";
- обратиться в ЦНАП, в частности если вы не пользуетесь смартфоном или ваше основание еще не внесено в цифровые реестры.
В то же время важно проверить, актуальны ли ваши данные в государственных базах, ведь при отсутствии подтверждения система не сможет автоматически продлить отсрочку.
Кстати, по словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, Хмельницкая область лидирует по показателям качества мобилизации. В то же время он назвал "антилидера рейтинга".
Что стоит знать о мобилизации в 2026-м?
Во время действия военного положения военнообязанные граждане должны являться по повесткам и проходить военно-врачебную комиссию. За игнорирование этих требований предусмотрена административная ответственность. Речь идет штрафы в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.
Стоит заметить, что мужчины, которые воспитывают трех и более детей, могут потерять право на отсрочку от мобилизации, если имеют задолженность по уплате алиментов более трех месяцев.
Для подтверждения отсрочки необходимо предоставить соответствующие документы, в частности свидетельства о рождении детей и справку об отсутствии долгов по алиментам.
Также при трудоустройстве человек маж предъявить военно-учетный документ. Отказ работодателя в приеме на работу из-за его отсутствия считается законным и соответствует требованиям трудового законодательства.