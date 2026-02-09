Про це поінформував Вінницький обласний ТКЦ та СП. Там надали алгоритм дій у такій ситуації.

На що треба звернути увагу чоловікам з правом на відстрочку?

Сам факт наявності такого права не означає, що відстрочка автоматично діє – її необхідно підтвердити. Найпростіше це зробити через застосунок "Резерв+", що дозволяє швидко й зручно подати всі дані онлайн, або ж звернувшись до найближчого Центру надання адміністративних послуг.

У разі, якщо відстрочка підлягає автоматичному продовженню, жодних додаткових кроків від вас не потрібно. Так, система оновить інформацію самостійно.

Якщо ж ви оформлюєте відстрочку вперше, обрати можна один із двох варіантів:

подати заяву онлайн через "Резерв+";

звернутися до ЦНАП, зокрема якщо ви не користуєтеся смартфоном чи ваша підстава ще не внесена до цифрових реєстрів.

Водночас важливо перевірити, чи актуальні ваші дані в державних базах, адже за відсутності підтвердження система не зможе автоматично продовжити відстрочку.

