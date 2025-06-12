Правоохранители предотвратили теракт в людном месте Ивано-Франковска

Благодаря информкампании "Спали "ФСБшника" СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Ивано-Франковска.

Российская ФСБ планировала взорвать самодельное взрывное устройство в центральном парке города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Планы врага удалось сорвать благодаря 15-летней местной школьнице, которая заблаговременно обратилась к чат-боту СБУ "Спали "ФСБшника" и сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее для совершения теракта.

В мессенджер девушке написал сотрудник российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество.