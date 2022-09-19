Масштабы превосходят Бучу, пытали иногда ради развлечения, – предварительные результаты расследования

Масштабы совершенных военных преступлений в Харьковской области хуже, чем были в Буче. В массовых захоронениях – не только жертвы обстрелов оккупантов, но и казненные гражданские и военные.

Россияне пытали и убивали украинцев. 99% эксгумированных – с признаками насильственной смерти.

Важно Пятеро детей от 4 до 16 лет стали жертвами сексуальных преступлений оккупантов, — генпрокурор

Как россияне пытали ради развлечения

Тела погибших находят с завязанными за спинами руками, веревкой на шее. Кроме того, среди убитых есть дети. Следственные действия в отношении российских военных продолжаются.

В тюрьмах нескольких населенных пунктов заложников, в том числе и иностранцев, пытали с целью развлечения,

– говорится в сообщении.

Оккупанты хотели получить свидетельства об украинских активистах и отобрать у людей деньги и имущество. Настоящие масштабы геноцида будут известны только после деоккупации всей Украины. Доказательства же о причастности российской армии ко всем преступлениям передадут международному сообществу в рамках подготовки трибунала против россии.

Дети тоже стали жертвами сексуальных преступлений оккупантов

Новый глава Офиса генерального прокурора Андрей Костин заявил, что в уголовных производствах установлены пять детей в возрасте от 4 до 16 лет, ставшие жертвами этой категории военных преступлений.

Костин призвал украинцев, ставших жертвами или свидетелями преступлений оккупантов и сейчас находящихся за границей, свидетельствовать там. Правоохранители это будут фиксировать и передавать в Киев.

Реакция мира на зверства россиян в Изюме

Военные преступления захватчиков шокируют весь мир. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что они должны активизировать Запад в оказании поддержки украинцам, которые стремятся освободить свою родину.

На массовое погребение в Изюме отреагировал и верховный генерал США Марк Милли. Он сказал, что не сравнивает Холокост во всей его масштабности с происходящими в Украине событиями.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что необходимо продолжать поддерживать Украину в войне против российских оккупантов.

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что осуждает зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации, самым решительным образом.

Вас может заинтересовать – жуткие детали о зверствах оккупантов в Изюме: смотрите видео

Правоохранители обнаружили 445 могил с крестами в Изюме. В течение 16-17 сентября на месте массового захоронения эксгумировали 59 тел погибших. Глава Изюмского РВА заявлял, что число жертв в Изюме может превысить тысячу человек.