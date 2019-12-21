Правоохранители "крышевали" несколько казино в Киеве: подробности от ГБР – фото

В Киеве следователи Госбюро расследований совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ разоблачили деятельность трех незаконных казино. Все они действовали при пособничестве правоохранителей.

Как сообщили в пресс-центре ГБР, предварительно, на территории Киева группа неизвестных организовала и осуществляла незаконную деятельность. Эта деятельность связана с организацией и занятием игорным бизнесом . Также говорится и о букмекерской деятельности.

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Как отмечают в ГБР, уличенные незаконные игорные заведения не соответствуют положениям закона Украины "О государственных лотереях Украины". Кроме того, они работали вопреки запрету, предусмотренному законом "О запрете игорного бизнеса". Также следствие установило, что все эти казино работали при пособничестве правоохранителей.

Ночью 20 декабря сотрудники ГБР и СБУ провели 5 неотложных обысков в этих казино . В итоге были изъяты игровое оборудование и другие вещи, свидетельствующие об организации незаконной деятельности. Досудебное расследование пока продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры.

Дело возбуждено по таким статьям уголовного кодекса Украины:

занятие игорным бизнесом;

злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

В Киеве разоблачили казино, которые действовали при пособничестве правоохранителей

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