Правоохранители "крышевали" несколько казино в Киеве: подробности от ГБР – фото
В Киеве следователи Госбюро расследований совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ разоблачили деятельность трех незаконных казино. Все они действовали при пособничестве правоохранителей.
Как сообщили в пресс-центре ГБР, предварительно, на территории Киева группа неизвестных организовала и осуществляла незаконную деятельность. Эта деятельность связана с организацией и занятием игорным бизнесом. Также говорится и о букмекерской деятельности.
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Как отмечают в ГБР, уличенные незаконные игорные заведения не соответствуют положениям закона Украины "О государственных лотереях Украины". Кроме того, они работали вопреки запрету, предусмотренному законом "О запрете игорного бизнеса". Также следствие установило, что все эти казино работали при пособничестве правоохранителей.
Ночью 20 декабря сотрудники ГБР и СБУ провели 5 неотложных обысков в этих казино . В итоге были изъяты игровое оборудование и другие вещи, свидетельствующие об организации незаконной деятельности. Досудебное расследование пока продолжается.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры.
Дело возбуждено по таким статьям уголовного кодекса Украины:
- занятие игорным бизнесом;
- злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
В Киеве разоблачили казино, которые действовали при пособничестве правоохранителей
Что известно о ситуации с игорным бизнесом в Украине
- 19 декабря Верховная Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предусматривает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3 – 5-звездочных гостиницах. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекту в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.
- В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ в 6 областях "накрыли" сразу 43 подпольные заведения. Также были изъяты 33 стола для игры в покер, 293 игровых автоматов, 11 рулеток и почти 1 миллион гривен наличными, полученные от нелегального бизнеса.
- Проверка также продолжилась и днем. По информации журналистов 24 канала, на несколько игорных заведений в Киеве и Львове правоохранители прикрепили предписания о нарушениях.
- Утром 20 декабря на экстренном заседании Кабмин принял решение, согласно которому в Украине запрещено заниматься бизнесом под прикрытием государственных лотерей.
- Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения закроют до 16:00.
- Президент Украины Владимир Зеленский связал решение правительства о закрытии игровых залов с провалом проекта закона о легализации игорного бизнеса.