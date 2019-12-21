Правоохоронці "кришували" кілька казино в Києві: подробиці від ДБР – фото

У Києві слідчі Держбюро розслідувань спільно зі співробітниками Головного управління боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБУ викрили діяльність трьох незаконних казино. Усі вони діяли за пособництва правоохоронців.

Як повідомили у пресцентрі ДБР, попередньо, на території Києва група невідомих організувала та здійснювала незаконну діяльність. Ця діяльність є пов’язаною з організацією та зайняттям гральним бізнесом. Також мовиться й про букмекерську діяльність.

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Як наголошують у ДБР, викриті незаконні гральні заклади не відповідають положенням закону України "Про державні лотереї України". Крім того, вони працювали всупереч забороні, передбаченій законом "Про заборону грального бізнесу". Також слідство встановило, що усі ці казино працювали за пособництва правоохоронців.

Уночі проти 20 грудня співробітники ДБР і СБУ здійснили 5 невідкладних обшуків у цих казино. У підсумку було вилучено гральне обладнання та інші речі, що свідчать про організацію незаконної діяльності. Досудове розслідування наразі триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури.

Справу відкрито за такими статтями кримінального кодексу України:

зайняття гральним бізнесом;

зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

У Києві викрили казино, які діяли за пособництва правоохоронців

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