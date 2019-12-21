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      Правоохоронці "кришували" кілька казино в Києві: подробиці від ДБР – фото

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      У Києві викрили 3 незаконних казино, що діяли за пособництва правоохоронців / Пресслужба ДБР

      У Києві слідчі Держбюро розслідувань спільно зі співробітниками Головного управління боротьби з корупцією та оргзлочинністю СБУ викрили діяльність трьох незаконних казино. Усі вони діяли за пособництва правоохоронців.

      Як повідомили у пресцентрі ДБР, попередньо, на території Києва група невідомих організувала та здійснювала незаконну діяльність. Ця діяльність є пов’язаною з організацією та зайняттям гральним бізнесом. Також мовиться й про букмекерську діяльність. 

      Радимо ознайомитися! Уряд закриває гральні заклади: все що відомо

      Як наголошують у ДБР, викриті незаконні гральні заклади не відповідають положенням закону України "Про державні лотереї України". Крім того, вони працювали всупереч забороні, передбаченій законом "Про заборону грального бізнесу". Також слідство встановило, що усі ці казино працювали за пособництва правоохоронців.

      Уночі проти 20 грудня співробітники ДБР і СБУ здійснили 5 невідкладних обшуків у цих казино. У підсумку було вилучено гральне обладнання та інші речі, що свідчать про організацію незаконної діяльності. Досудове розслідування наразі триває.

      Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури.

      Справу відкрито за такими статтями кримінального кодексу України:

      • зайняття гральним бізнесом;
      • зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

      У Києві викрили казино, які діяли за пособництва правоохоронців

      Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні

      • 19 грудня Верховна Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3 – 5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.
      • У ніч проти 20 грудня співробітники СБУ у 6 областях "накрили" одразу 43 підпільні заклади. Також було вилучено 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.
      • Перевірка також продовжилась і вдень. За інформацією журналістів 24 каналу, на кілька гральних закладів у Києві та Львові правоохоронці прикріпили приписи про порушення.
      • Уранці 20 грудня на екстренному засіданні Кабмін ухвалив рішення, за яким в Україні заборонено займатися бізнесом під прикриттям державних лотерей. ​
      • Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють до 16:00.
      • Президент України Володимир Зеленський пов’язав рішення уряду про закриття гральних залів із провалом проєкту закону про легалізацію грального бізнесу.
      У "слуг народу" розпочався новорічний корпоратив: хто розважає нардепів
      20 грудня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гральний бізнес Державне бюро розслідувань СБУ Розслідування Кримінальні новини
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