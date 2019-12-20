Зеленський про закриття гральних залів: Не хочете працювати цивілізовано – давайте по-іншому
Президент Володимир Зеленський пов’язав рішення уряду про закриття гральних залів із провалом проєкту закону про легалізацію грального бізнесу.
"Ми знаємо, хто за цим (провалення закону – 24 канал) стоїть", – написав у фейсбуці Володимир Зеленський.
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Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому,
– відреагував президент.
Зеленський також підтвердив, що від сьогодні закривають всі гральні зали країни.
Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні
- 20 грудня Кабмін ухвалив рішення, яке заборонить займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Згодом відповідна постанова з'явилася на сайті уряду.
- Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.
- У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України.
- Вранці 20 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабміну. На ньому вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом. За результатами засідання Гончарук заявив, що з бізнесом буде покінчено.
- Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади закриють з 16 години.
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