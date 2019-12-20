Зеленський про закриття гральних залів: Не хочете працювати цивілізовано – давайте по-іншому

Президент Володимир Зеленський пов’язав рішення уряду про закриття гральних залів із провалом проєкту закону про легалізацію грального бізнесу.

"Ми знаємо, хто за цим (провалення закону – 24 канал) стоїть", – написав у фейсбуці Володимир Зеленський.

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Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому,

– відреагував президент.

Зеленський також підтвердив, що від сьогодні закривають всі гральні зали країни.

Що відомо про ситуацію з гральним бізнесом в Україні