Зеленский о закрытии игровых залов: не хотите работать цивилизованно – давайте по-другому

Президент Владимир Зеленский связал решение правительства о закрытии игровых залов с провалом проекта закона о легализации игорного бизнеса.

"Мы знаем, кто за этим (провал закона – 24 канал) стоит", – написал в фейсбуке Владимир Зеленский.

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Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что ж, давайте по-другому,

– отреагировал президент.

Зеленский также подтвердил, что с сегодняшнего дня закрывают все игровые залы страны.

Что известно о ситуации с игорным бизнесом в Украине