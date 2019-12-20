Зеленский о закрытии игровых залов: не хотите работать цивилизованно – давайте по-другому
Президент Владимир Зеленский связал решение правительства о закрытии игровых залов с провалом проекта закона о легализации игорного бизнеса.
"Мы знаем, кто за этим (провал закона – 24 канал) стоит", – написал в фейсбуке Владимир Зеленский.
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Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что ж, давайте по-другому,
– отреагировал президент.
Зеленский также подтвердил, что с сегодняшнего дня закрывают все игровые залы страны.
Что известно о ситуации с игорным бизнесом в Украине
- 20 декабря Кабмин принял решение, которое запретит заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Впоследствии соответствующее постановление появилось на сайте правительства.
- Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предусматривает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных гостиницах. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.
- В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведений в шести областях Украины.
- Утром 20 декабря премьер-министр Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабмина. На нем решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом. По результатам заседания Гончарук заявил, что с бизнесом будет покончено.
- Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения закроют с 16 часов.
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