Поддерживает вторжение России в Украину: православную церковь Болгарии возглавил новый патриарх

В воскресенье, 30 июня, болгарская православная церковь избрала нового патриарха. Заметим, что она традиционно достаточно близка к России идеологически.

Так православную церковь Болгарии возглавил 52-летний Даниил. Он открыто поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину.

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Православную церковь Болгарии возглавил сторонник вторжения России в Украину

Отмечается, что на собрании делегатов и Священного Синода, высшего церковного органа Болгарской православной церкви, Даниила поддержали 69 из 138 присутствующих. В то же время его соперник Григорий, который придерживается нейтральной позиции, получил 66 голосов.

Еще три признали недействительными. Таким образом Даниил стал преемником патриарха Неофита, который умер в марте 2024 года и призвал к прекращению войны в Украине.

С другой стороны, он поддержал российское вторжение в Украину в длинном видеообращении, которое транслировалось в 2023 году, а перед тем – критиковал тенденцию "сеять ненависть к одной из сторон, воюющих, названной единственным агрессором".

. Он также резко критиковал решение болгарского правительства в сентябре 2023 года о высылке главы Русской православной церкви в Софии архиепископа Василия и двух белорусских священников, обвиненных в служении российским геополитическим интересам.

Недавно президент Болгарии Румен Радев высказался относительно победы Украины в войне против России. Болгарский глава назвал победу нашего государства над Россией "невозможной".