Правый берег сплошь заминирован, на обочину страшно съезжать: какая ситуация в Херсонской области

Российские оккупанты коварно заминировали огромные территории правого берега Херсонщины. Иногда бывает страшно съезжать на обочину, чтобы не наехать на взрывной предмет.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, уже фиксировали случаи, когда люди пытались ехать по полевым дорогам и наезжали на мины. К сожалению, были погибшие.

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На левом берегу россияне также заминировали прилегающие к Днепру территории. Поэтому так опасно передвигаться по лесам и по различным полевым дорогам. Особенно это касается территории вдоль водохранилища.

Половина левого берега Херсона может быть без орошения уже летом

Как рассказал Молчанов, недавно пошла информация, что оккупанты уничтожили помповую станцию Каховского магистрального канала. Если это подтвердится, то у половины левого берега не будет орошения следующим летом.

Не знаю хорошо это или плохо. Ведь россияне украли в Херсонской области зерна на около 300 миллионов долларов. В следующем году они не смогут заработать и отремонтировать станцию. А Украина сможет,

– отметил Молчанов.

И все же половина левого берега Херсонщины будет орошаться через Северокрымский канал.

Оккупанты заминировали огромные территории на правом берегу Херсонщины – Молчанов: смотрите видео

Ситуация в Херсоне улучшилась, в области – сложно

Оккупанты продолжают обстреливать Херсон. Хотя интенсивность несколько упала по сравнению с предыдущей неделей. Недавно россияне попали в городской водоканал, из-за чего временно исчезло водоснабжение.

Свет у подавляющего большинства жителей Херсона уже есть. Это касается и прилегающих к городу поселков. Однако гораздо хуже ситуация в Бериславском районе и территориях вблизи него.

Там много проблем с транспортными коридорами, потому что россияне уничтожили все мосты на балках. Если в Херсоне уже много гуманитарки, то там еще есть проблемы с доставкой. Кроме того, нет электричества, из-за чего местные пока не могут получить пенсии, зарплаты и т.д.

– подчеркнул Молчанов.

Что происходит на Херсонщине: коротко