Петр Андрющенко сообщил, что цинизму российских оккупантов нет предела.

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По его словам, после разбора завалов Драматического театра и открытия сквера для свободного посещения, кафиры устроили "автопробег волонтеров" с красными флагами по городу.

Финальной точкой являлась экскурсия внутри Драмтеатра. Настоящий праздник на костях,

– сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Теперь мы видим, как выглядит Драмтеатр изнутри. Как ведут себя кафиры и их отношение к горю Мариуполя", - добавил Андрющенко.

Кроме того, он рассказал о еще одной маленькой детали. Больше в Драмтеатре нельзя кормить голубей. Они тоже все исчезли.

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