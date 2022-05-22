Петро Андрющенко повідомив, що цинізму російських окупантів немає меж.
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За його словами, після розбору завалів Драматичного театру та відкриття скверу для вільного відвідування, окупанти влаштували "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами по місту.
Фінальною точкою була екскурсія всередині Драмтеатру. Справжнє свято на костях,
– повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Тепер ми бачимо, як виглядає Драмтеатр зсередини. Як поводяться окупанти і їх ставлення до горя Маріуполя", – додав Андрющенко.
Крім того, він розповів про ще одну маленьку деталь. Більше у Драмтеатрі неможна годувати голубів. Вони теж всі зникли.
Яка ситуація в Маріуполі: останні новини
- Михайло Подоляк заявив, що Росія постійно змінює умови перемовного процесу. Саме тому українська влада не коментує процес, поки евакуація триває.
- Росія вщент знищила Маріуполь, через що створила гуманітарну катастрофу в місті. Унаслідок дій російських військових Маріуполь стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань.
- Маріупольська міська рада звернулася до представників українських ЗМІ з проханням не поширювати російську пропаганду. Мова йде про кадри наших захисників, які створюють російські пропагандисти.
- Загарбники намагаються налагодити у місті водопостачання, однак все, на що вони здатні – пустити вулицями непридатну для споживання воду.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що величезну кількість разів просив у іноземних партнерів відповідну зброю, аби дійти до Маріуполя та розблокувати його військовим шляхом тоді, коли це ще було можливо.
- Українські захисники, яких вдалося успішно евакуювати з "Азовсталі", покинули територію заводу з гордо піднятою головою. Оборонці Маріуполя наголосили, що виконали свій обов'язок до кінця.
- За різними оцінками, якщо до кінця року ситуація у Маріуполі не зміниться, як наслідок можуть померти ще приблизно 10 тисяч маріупольців.
Зверніть увагу – потужні кадри з заводу "Азовсталь": дивіться відео