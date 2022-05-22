Петро Андрющенко повідомив, що цинізму російських окупантів немає меж.

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За його словами, після розбору завалів Драматичного театру та відкриття скверу для вільного відвідування, окупанти влаштували "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами по місту.

Фінальною точкою була екскурсія всередині Драмтеатру. Справжнє свято на костях,

– повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Тепер ми бачимо, як виглядає Драмтеатр зсередини. Як поводяться окупанти і їх ставлення до горя Маріуполя", – додав Андрющенко.

Крім того, він розповів про ще одну маленьку деталь. Більше у Драмтеатрі неможна годувати голубів. Вони теж всі зникли.

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