Праздник сала, байкеры и "Диско 90": на Полтавщине началась Сорочинская ярмарка-2021

В Великих Сорочинцах в Полтавской области, 17 августа стартовала Национальная Сорочинская ярмарка-2021. Мероприятие будет удивлять шоу "Диско-90", конкурсом украинской свадьбы и выступлениями известных артистов.

Крупнейшая в Украине ярмарка продлится с 17 по 22 августа. Мероприятие началось после года перерыва.

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Как будет проходить Сорочинская ярмарка

В этом году на ярмарке работают около 2000 предпринимателей и мастеров. Представили лучших украинских производителей меда и вина. Также приедут белорусские производители трикотажа и натуральных тканей из льна. Покажут работы полтавской вышивки, создания кукол, живописи, опошнянской керамики, изделий из дерева и кожи.

Состоится пленэр украинских художников. Они будут рисовать картины на гоголевскую тематику. Также посетители смогут увидеть выступления народных коллективов из Харьковской, Черкасской, Донецкой, Николаевской, Луганской и Полтавской областей.

Традиционно состоятся фестиваль-конкурс украинской свадьбы, праздник сала, клецки, меда или пива, День именинника.

Шоу "Диско 90-х" и встреча байкеров

Впервые на Сорочинской ярмарке в 22:00 будет проходить кавер-шоу "Диско 90-х".

17 августа проведут Всеукраинский фестиваль талантов "Ярмарочная феерия",

19 августа будет дружеская встреча байкеров,

20 августа покажут коллекцию льняной одежды "Феерия льна".

21 августа состоится Открытый турнир по богатырским играм "STRONGMAN ATLANT",

22 августа – Открытый областной турнир по вольной борьбе.

Ярмарку планируют посетить дипломаты 10 посольств.

Какие артисты будут выступать на ярмарке

17 августа в 20:00 – Аня Жулина, в 21:00 – Олег Кензов;

18 августа в 21:00 – "Евшан Zillia";

19 августа в 20:00 – Рок-группа "Комора", в 21:00 – Сергей Михалок и группа "Ляпис-98";

20 августа в 21:00 – Наталья Май;

21 августа в 20:00 – Алена Карат, в 21:00 – Оля Полякова.