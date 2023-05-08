Политолог Игорь Чаленко напомнил про слухи, что Владимир Путин якобы может выступить на параде по видеосвязи. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Не будет иметь пропагандистского смысла

Чаленко заметил, что в этой ситуации идеологи Кремля будут подавать военный парад таким образом, что, проведя его, они готовы противостоять всем вызовам.

Вопрос в том, смогут ли они собрать хотя бы половину нужной техники для парада. Ведь очевидно, что часть ее уже перебита, а остальная даже не доедет до парада, потому что попала в ДТП на дорогах России,

– подчеркнул он.

Этот парад идеологически не будет иметь пропагандистского смысла, который бы в него хотели вкладывать. Политолог уверен, что сегодня даже россияне начали пропускать такие события, потому что жить им становится сложнее.

Политолог предположил, состоится ли военный парад на Красной площади: смотрите видео

Рейтинги рушатся

"Война затягивается, Киев не взяли "за 3 дня" и это очень сильно разрушает рейтинги Путина. Это показывает опосредованный опрособщественного мнения, который слили в сеть, относительно желания выходить на акции протеста, поддержки других политических деятелей в России", – подчеркнул собеседник. .

Результаты опросов показывают, что Кремль действительно боится потерять власть.

"Даже такие основополагающие вещи, как парад победы, просто не сработает. Уже отменено шествие "Бессмертный полк". И дальше произойдет разрушение всех остальных "скреп", – отметил Игорь Чаленко.

Важно Из-за "удара по Кремлю" российское руководство четче осознает угрозу, - разведка Британии.

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