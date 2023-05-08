Політолог Ігор Чаленко нагадав про чутки, що Владімір Путін нібито може виступити на параді по відеозв'язку. Про це він розповів 24 Каналу.
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Не буде мати пропагандистського сенсу
Чаленко зауважив, що в цій ситуації ідеологи Кремля будуть подавати військовий парад у такий спосіб, що вони, проводячи його, буцімто готові протистояти всім викликам.
Питання в тому, чи зможуть вони зібрати хоча б половину потрібної техніки для параду. Адже очевидно, що частина її вже перебита, а решта навіть не доїде до параду, бо потрапила у ДТП на дорогах Росії,
– наголосив він.
Цей парад ідеологічно не буде мати того пропагандистського сенсу, який би в нього хотіли вкладати. Політолог впевнений, що сьогодні навіть росіяни почали пропускати такі події, тому що жити їм загалом стає складніше.
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Рейтинги руйнуються
"Війна затягується, Київ не взяли "за 3 дні" і це дуже сильно руйнує рейтинги Путіна. Це показує опосередковане опитування громадської думки, яке зливаються в мережу, стосовно бажання виходити на акції протесту, підтримки інших політичних діячів в Росії", – підкреслив співрозмовник.
Результати опитувань демонструють, що Кремль дійсно боїться втратити владу.
"Навіть такі основоположні речі, як парад перемоги, просто не спрацює. Вже скасовано ходу "Безсмертний полк". І далі відбудеться руйнування всіх інших "скрєп", – відзначив Ігор Чаленко.
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Більше про скасування парадів в Росії
- У понад 20 містах країни-агресорки скасовані військові паради. В населених пунктах, які розташовані поблизу з фронтом, бояться їх проводити "з міркувань безпеки". Проте і глибоко в тилу також не наважуються влаштовувати подібні заходи.
- Цього року від парадів 9 травня відмовились зокрема у Калузі, Рязані, Орлі, Саратові, Гусєво Калінінградської області, Липецьку, Єльці, Тюмені. Проте минулого року в цих населених пунктах паради не скасовували.
- У Пскові та Великих Луках також не відбудуться паради, але не тільки з безпекових причин. Місцева влада наголосила, що в ці регіони приїжджають на реабілітацію багато військових, і вони буцімто можуть неадекватно сприйняти звуки феєрверків.