Політолог Ігор Чаленко нагадав про чутки, що Владімір Путін нібито може виступити на параді по відеозв'язку. Про це він розповів 24 Каналу.

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Не буде мати пропагандистського сенсу

Чаленко зауважив, що в цій ситуації ідеологи Кремля будуть подавати військовий парад у такий спосіб, що вони, проводячи його, буцімто готові протистояти всім викликам.

Питання в тому, чи зможуть вони зібрати хоча б половину потрібної техніки для параду. Адже очевидно, що частина її вже перебита, а решта навіть не доїде до параду, бо потрапила у ДТП на дорогах Росії,

– наголосив він.

Цей парад ідеологічно не буде мати того пропагандистського сенсу, який би в нього хотіли вкладати. Політолог впевнений, що сьогодні навіть росіяни почали пропускати такі події, тому що жити їм загалом стає складніше.

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Рейтинги руйнуються

"Війна затягується, Київ не взяли "за 3 дні" і це дуже сильно руйнує рейтинги Путіна. Це показує опосередковане опитування громадської думки, яке зливаються в мережу, стосовно бажання виходити на акції протесту, підтримки інших політичних діячів в Росії", – підкреслив співрозмовник.

Результати опитувань демонструють, що Кремль дійсно боїться втратити владу.

"Навіть такі основоположні речі, як парад перемоги, просто не спрацює. Вже скасовано ходу "Безсмертний полк". І далі відбудеться руйнування всіх інших "скрєп", – відзначив Ігор Чаленко.

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