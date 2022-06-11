Преданный армии и своей стране: воспоминания о погибшем журналисте Алексее Чубашеве

Каждый день кровавая война России против Украины забирает лучших. 10 июня стало известно, что жизнь за родину отдал известный журналист, военный и преданный своей стране гражданин Алексей Чубашев.

О преданности армии и своей стране, чрезвычайном профессионализме и жажде жизни – читайте в материале-воспоминании 24 канала о нашем коллеге Алексее Чубашеве.

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Алексей всегда хотел быть офицером

Как вспоминает друг Алексея Михаил Макарук , Чубашев был родом из Запорожья. Он всегда хотел быть офицером, потому и пошел учиться в военный лицей, а впоследствии окончил и военный институт.

Впервые в Донбасс Алексей уехал 5 лет назад. В том же году начал службу в Центральной телерадиостудии Минобороны. 28 февраля 2021 года у Алексея истек второй офицерский контракт с Вооруженными Силами. Он его не продолжал и был уволен в запас, после чего развивал собственные проекты. С началом российского вторжения в Украину в 2022 году вернулся в ряды Вооруженных Сил Украины.

Алексей был автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу "Рекрут.UA" на 24 канале. Журналистка Яна Холодна подчеркнула, что Алексей многое сделал для украинской армии. Он жил ею.

Алексей погиб 10 июня. Эту информацию подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак группировка Объединенных сил . Пока нет информации, как и где погиб Чубашев, какую работу он выполнял на фронте – военного или журналиста.



Алексей Чубашев жил армией / Фото из его фейсбука

Карьера и проекты

С 2019 года Алексей Чубашев исполнял обязанности руководителя Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины. Он возглавил радиостанцию "Армия FM" и Военное ТВ, сменив Яну Холодную.

"Рекрут.UA" – лучший медийный проект для поддержки ВСУ

Чубашев создал телепроект на 24 канале, название которого стало впоследствии и его позывным в армии. "Рекрут" – так обращались к нему в армии. Алексей за время выхода проекта показал реальные изменения в ВСУ. Сегодня военные в память о нем пишут, что в его программе говорилось обо всем – от первых блюд, появившихся в армейских сухпайках до выучки и постоянного образования. Он отслеживал и показывал анатомию этих трансформаций и сам их пережил.

В течение нескольких недель, проходил вступительные тесты к десанту, ССО, морской пехоте, подразделению снайперов. Это делалось для того, чтобы показать людям какая у нас мощная армия и что нужно уметь рекрутам, чтобы попасть в определенные роды войск,

– объяснил уникальность проекта Андрей Боханец.

Сначала "Рекрут.UA" был посвящен бойцам ССО, затем десанты и морпехи.

Алексей так и не успел увидеть сына

Лучшие выпуски легендарной программы – по ссылке.

У Алексея Чубашева осталась жена, дочь и маленький сын, родившийся через месяц после начала войны. Мужчина так и не успел увидеть сына, потому что считал, что сначала должен защитить свою страну, поэтому на вопрос, видел ли сына, отвечал - "не ко времени".



Алексей с семьей / Фото из фейсбука Алексея Чубашева

Воспоминания об украинском герое

Новость о гибели Алексея шокировала многих людей, которые имели честь работать или знать его лично. Мы собрали самые теплые воспоминания об украинском герое.

Фарид Шарафмал

Друг. Воин. Человек. Почивай с миром, друг. Хотелось бы написать больше, но Алексей Чубашев не любил, когда его хвалят. Мы знаем, что ты достоин. Знаем, что ты герой. И напоследок – запомните себе фразу, которую Леша сказал после смерти Юры (третий слева) "Не надо плакать. Терпи. Это будет не первая и не последняя потеря в этой войне".



Алексей с друзьями / Фото из фейсбука Фарида Шарафмала

Она Холодно

Ты был неловок. Со своим мнением. С сотней вопросов. С своенравным характером. У тебя я училась. И ты учился. Ты был для меня не просто подчиненным. Почему-то всегда тебе уделялось большее внимание. Я видела в тебе потенциал. И ты его имел.

Ты профессионально вырос из студии. И мог делать много полезных вещей на телевидении. Но 24 февраля ты избрал другой путь. Заменил камеру оружием и пошел воевать. Ты был патриотом. Сильный дух. Мужественным. И в то же время любящим мужем и отцом. Я гордилась тобой, Алексей Чубашев. Ты реально был мне немного роднее всех остальных.

И сейчас я бы тебя обругала, дала порки за то, что ты себя не сохранил. За то, что мы сейчас увидимся при совсем других обстоятельствах.

Елена Березюк

Леша... Не могу поверить. Вы приходили к нам в офис и стали своими сразу. Ты улыбался своей широкой улыбкой, звонко хохотал и запахал как проклятый, потому что по-другому не умел. Ты удивлялся, как я могу пить такой крепкий, горький, черный кофе и говорил, что мое сердце закалено и готово ко всему.

Нет, Леша, не готово мое сердце. Оно не готово принимать ваши смерти. Спасибо тебе, воин! Лети легко! Найди там своих и нашего Олейничка. Держите нам небо! Вы всегда в моем сердце и оно болит не от кофе.

Оператор 24 канала Юрий Олейник погиб в бою на Луганщине

Михаил Макарук

Мега положительный и профессиональный журналист. Офицер… Человек, веривший в свое дело и шедший всегда к поставленной цели. Леха, я тебя запомню навсегда как порядочного улыбающегося хлопа за чашкой кофе в Мариинском парке. И мы освободим твою Родину в Запорожье.

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным Алексея. Это неописуемая потеря для Украины и каждого из нас.

Последнее интервью Алексея журналисту 24 канала Фариду Шарафмалу: смотрите видео